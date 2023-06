Outriders dos años después de su lanzamiento aún no ha obtenido beneficios

escoltasel shooter multijugador de People Can Fly, a más de dos años de su lanzamiento Todavía no has obtenido ganancias.

La confirmación provino del último informe financiero publicado por la empresa, correspondiente al último trimestre finalizado el 31 de marzo, en el que confirmó que Todavía no ha recibido regalías De Square Enix, el editor del juego. En el mismo documento, también supimos que el equipo está trabajando en una exclusiva triple A para Microsoft.

Como sabemos, de hecho, People Can Fly comenzará a obtener ganancias de la compañía japonesa solo cuando Outriders comience a generar ganancias, es decir, los ingresos totales superarán los costos de desarrollo y marketing, lo que aún no se ha verificado más de dos años después de su lanzamiento. lanzamiento y en este punto existe el riesgo de que nunca suceda.

Lo raro, como apuntábamos el año pasado, es que Square Enix reportó resultados que superaron las expectativas A punto de lanzarse, una indicación de que las calificaciones pueden haber sido demasiado bajas o quizás las ventas sufrieron una caída repentina justo después de la publicación y nunca se recuperaron, a pesar del apoyo posterior al lanzamiento y el lanzamiento de la expansión Worldslayer en junio pasado.