Se encontraron Sergei Protosinya y Vladislav Avayev Hamdin, junto con los cuerpos de sus esposas e hijas. Las investigaciones policiales están en marcha

En el primer caso, según escriben vanguardia y otros medios ibéricos, los investigadores sospechan que Protocinia, de 55 años, pudo haber sido asesinada -con un hacha- Su esposa, de 53 años, y su hija, de 18, duermen. El primer aviso sobre la posibilidad de tragedia lo dio el otro hijo de la pareja, un chico de 22 años residente en Francia. La familia irá a Lloret de Mar para las vacaciones de Semana Santa. Protosinya ocupó cargos ejecutivos en la compañía de gas Novatek. primer ministro español Pedro Sánchez Habla de otro episodio de violencia de género: un hombre mata a su mujer y a su hija en Girona -escribió en Twitter-. Pasó dos vidas por un problema estructural que debemos erradicar. Los investigadores no descartan ninguna pista.

El martes se cometieron dos delitos idénticos en dos lugares separados por 3.500 km y la policía los está investigando. uno un Lloret de Maruna ciudad en Cataluña, España, el campeonato del empresario ruso sergey protoscinia y el otro para moscasque comete Vladislav Avaev , ex funcionario del Kremlin y ex vicepresidente de Gazprombank. Dos millonarios rusos son acusados ​​de matar a su esposa e hija antes de suicidarse, Como se mencionó revista.

Pero en el segundo caso, Afaev (51 años) fue encontrado sin vida, con varios impactos de bala, junto con esposa de 47 años e hija de 13 años, en su apartamento de Moscú. Según lo informado por algunos medios británicos que fueron citados impuestoFue la hija mayor, Anastasia, de 26 años, quien encontró los cuerpos de Avayev, su esposa Yelena y su hija menor. La joven estaba ansiosa y no podía contactar a la familia. Nada más entrar al apartamento se percató de que la puerta estaba cerrada con llave por dentro, circunstancia que lleva a la policía a asumir un caso de asesinato y suicidio.

Y los hay, según los testimonios que han recogido correo diariotambién introduce la hipótesis de que puede estar relacionado con crisis financiera Tras el endurecimiento de las sanciones occidentales: puede que se haya suicidado por esto, puede que se haya endeudado. Un vecino dijo que todos están deprimidos, algunos hacen gestos severos. No se descarta, ahora mismo, ni siquiera Camino de los celos Con rumores de un posible romance entre la esposa y el chofer del banquero que había sido despedido tiempo atrás. Era un hombre inteligente, casi la cabeza de Gazprombank. No tenía motivos para hacerlo. Era rico e inteligente. Un hombre así no puede suicidarse. Un conocido de la familia agregó que Avayev y su familia podrían haber sido asesinados.