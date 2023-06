Putin, muy nervioso por los atentados en Rusia: “Evitar la desestabilización”

Hacer “todo” para evitar “desestabilizar” a Rusia y evitar que los “malos que se esfuerzan por desestabilizar la situación dentro de la Unión” logren sus propósitos. Esta es la advertencia que hizo Vladimir Putin en una reunión con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Rusia. Las letras explican la tensión que prevalece en Moscú. De hecho, los ataques en tierras rusas están ahora a la orden del día. El último ataque en la región de Belgorod se cobró la vida de dos personas. El Kremlin sigue subrayando que la opción de diálogo con Kiev en estos momentos “no existe” y advierte a Occidente de la posibilidad de que Ucrania se incorpore a la OTAN.

“Será una fuente importante de problemas en los próximos años”, dijo el portavoz presidencial Dmitry Peskov. Kiev siempre ha esperado un futuro dentro de la alianza, aunque sigue siendo consciente de que no puede suceder a corto plazo. No habrá membresía en la OTAN durante la guerra. No porque no queramos, porque es imposible, dice Volodymyr Zelensky. Por otro lado, el líder ucraniano es más optimista sobre el contraataque en el campo de batalla. “Es difícil para mí decir cómo será, no es una película -argumenta-. Lo principal es que Rusia lo ve y lo escucha. Lo entenderá cuando suceda. Con motivo del Día de la República, el presidente ucraniano también tiene un pensamiento especial para Italia, agradeciéndole su “solidaridad” y su “pleno apoyo”. “Juntos -escribe en las redes sociales- lograremos nuestro objetivo común: una paz justa y sostenible en Europa y en el mundo”.

China permanece en el papel de un actor neutral pero muy interesado. Pekín sostiene que seguirá buscando una “solución pacífica” y vuelve a desmentir los rumores del Wall Street Journal de que habrá un plan de paz chino para Ucrania, además de sugerir un alto el fuego inmediato. Reconocimiento de los territorios ocupados por el ejército de Moscú como parte de Rusia. El Representante Especial para Asuntos Euroasiáticos, Li Hui, dijo que el informe “no se corresponde con la verdad”. El jefe de la CIA, Bill Burns, supuestamente viajó a China el pasado mes de mayo en el más estricto secreto en un intento de “resolver” las tensiones en las relaciones entre Washington y Pekín. Según el Financial Times, el principal hombre de la inteligencia de EE. UU. se reuniría con 007 altos funcionarios chinos