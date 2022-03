“Ok Rusia para las negociaciones en Jerusalén” – Corriere.it

para Lorenzo Cremonesi, Marco Amarisio, Andrea Nicastro, Marta Serafini, Elisa Messina, Silvia Morosi

Las últimas noticias del domingo 13 de marzo. La guerra en Ucrania en el decimoctavo día: los rusos están a 25 kilómetros de Kiev. Una nueva llamada telefónica entre Macron, Putin y Schulz

5.31 am – De nuestro reportaje, Marta Serafini: Explosiones en Lviv y Kherson



LYUPOL – La ciudad de Lviv fue atacada por los rusos durante horas. Así lo informó el Kyiv Independent, señalando que también se escucharon varias explosiones en Kherson. Los medios ucranianos confirmaron las redadas en Lviv, pero no especificaron la ubicación. Según fuentes no confirmadas, se produjo un ataque en un campo militar en Yaroviev, a pocos kilómetros de la frontera con Polonia. Otros apuntan a más explosiones también hacia el aeropuerto de la ciudad y el alcalde de Ivano Vrantišek está hablando en Twitter sobre el ataque también en la ciudad donde hay otro aeropuerto. Esto se produce después de una alerta aérea que comenzó a las 3:30 am y duró más de tres horas, la más larga en Lviv desde la guerra.