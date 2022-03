La guerra entre Rusia y Ucrania ha sido publicado, un mapa de donde podría caer la Estación Espacial Internacional

Desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania y las sanciones resultantes Se habla de efectos secundarios potencialmente catastróficos en la investigación científica, así como en la Estación Espacial Internacional. Moscú vuelve a recordar que las sanciones podrían provocar la caída de la Estación Espacial Internacional y lo hace en palabras de Dmitry Rogozin, máximo responsable de la agencia espacial rusa Roscomos. Según Rogozin, las sanciones pueden detenerse Operación de la nave espacial rusa que abastece a la Estación Espacial Internacional, Entonces el efecto en la parte rusa de la estación ayuda, Entre otras cosas, para corregir su órbita.. Por lo tanto, el peligro radica en el colapso o aterrizaje de la estación en el suelo.

“La parte rusa se asegura de que la órbita de la estación sea correcta (en promedio 11 veces al año), así como de evitar la basura espacial”, dijo Rogozin. Al publicar un mapa de dónde podría ubicarse eventualmente la Estación Espacial Internacional, subrayó que es poco probable que esto suceda en Rusia. Y continuó: “Pero los pueblos de otros países, especialmente los dirigidos por belicistas, deberían pensar en el precio de las sanciones contra Roscosmos”, calificando de “locos” a los países que impusieron estas sanciones.

El primero de marzo, un NASA Dijo que estaba tratando de encontrar una solución para mantener la Estación Espacial Internacional en órbita sin la ayuda de Rusia. Las tripulaciones y los suministros se transfieren al lado ruso de Nave espacial Soyuz. Pero Rogozin dijo que la plataforma de lanzamiento utilizada para el despegue está “sujeta a sanciones estadounidenses a partir de 2021 y a las de la Unión Europea y Canadá a partir de 2022”. Roscosmos luego declaró que había apelado a la NASA, la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Europea “para exigir el levantamiento de las sanciones ilegales contra nuestras empresas”.

Sobre el futuro de la Estación Espacial Internacional (ISS) “El peligro está ahí pero de momento no hay efectos. “Es solo una escaramuza verbal y esperamos que no vaya más allá”, dice el astronauta Lapresse. Umberto Guidoni. Explica que la vida de la emisora ​​”debería haber terminado en 2025″ pero se habló de ampliarla, pero a estas alturas es “probable” que eso no suceda. Al mismo tiempo, debemos mantener nuestros ojos en el final del mes. Cuando dos astronautas de Moscú y un estadounidense están programados para regresar a la Tierra desde la estación a través de la cápsula rusa Soyuz.