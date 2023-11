Ohio dice sí al aborto y Biden está feliz. Filadelfia elige su primer alcalde – Corriere.it

Una victoria tanto para republicanos como para demócratas sobre los gobernadores estatales y una señal clara sobre el derecho al aborto:Día de las elecciones en los Estados Unidos de AméricaExactamente un año después de las elecciones presidenciales, he dado señales tranquilizadoras Joe BidenSobre todo porque la mayoría de los estadounidenses quieren preservar el derecho a interrumpir el embarazo, que es una de las cuestiones destacadas para los progresistas y el presidente. Ohio es el séptimo estado que falla a su favor tras la decisión de la Corte Suprema de 2022 que anuló Roe v. Wade en 1973 quien estableció el derecho al aborto a nivel federal. El porcentaje de votos a favor alcanzó el 56%..

Otra señal positiva también llegó a la Casa Blanca durante la noche: V.I Kentuckydemócrata Andy Becher (también elección de un profesional convencido) fue confirmado como gobernador. El retador republicano fue derrotado. Daniel Cameron Que en cambio apoya la restrictiva ley de aborto del estado que no hace excepciones ni siquiera en casos de violación o incesto. El republicano también fue reelegido tate reevesGobernador Misisipí.

– Cheryl Parker, 51 años: la primera alcaldesa de Filadelfia celebra la victoria

Filadelfia eligió a la primera alcaldesa de su historia: Cheryl Parker, 51 años, afroamericana, demócrataQuien derrotó a su retador republicano, David Oh. Ella se emocionó, agradeció a los votantes y celebró la victoria en su sede de campaña. Nació en 72 a uno. Madre soltera adolescenteque murió cuando sólo tenía 11 años, Parker Ella creció con sus abuelos., veterano de la Marina, discapacitado y trabajador doméstico. Me gradué de la Universidad de Lincoln en 1994 y trabajé durante un tiempo Profesora de inglés de secundaria en Pleasantville, New Jersey. En la Cámara de Representantes de Pensilvania de 2005 a 2015, fue elegida para representar al noveno distrito en el Concejo Municipal de Filadelfia en 2015 y reelegida en 2019, sirviendo como líder de la mayoría de 2020 a 2022. En septiembre de 2022, renunció a su cargo. la Cámara de Representantes de Pensilvania de 2005 a 2015. Pensilvania de 2005 a 2015. Concejo Municipal Anunció su candidatura a la alcaldía y el pasado 16 de mayo ganó las primarias del Partido Demócrata.