¿Por qué la economía rusa actual no es tan débil como pensaba Occidente? Se prepararon para los castigos. También hay un truco contable.

El FMI está luchando por entender algo de lo que está pasando en la economía rusa, tanto que el año pasado se equivocó en todos sus pronósticos, y ahora tiene que apresurarse a hacer exactamente lo contrario. Según el último informe del Fondo Monetario Internacional, Rusia debería volver a crecer este año mucho más que muchos países occidentales, y la nueva revelación causó sensación. Las dificultades de previsión del FMI también se explican por los informes mensuales de la Gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiullina, quien admitió en el informe de abril que había subestimado el crecimiento del PIB en el informe de febrero. “La economía está creciendo más rápido de lo esperado”, explica el gobernador, “según el pronóstico de febrero del Banco de Rusia. Esto refleja una expansión de la demanda interna y los procesos de transformación en curso de la economía rusa. El aumento de la demanda interna respalda la mejora en sentimientos negocio a pesar de las condiciones externas constantemente desafiantes. Nabiullina formula hoy un rango de crecimiento del PIB para 2023 de 0,5-2%, aumentando hasta 2,5% en las previsiones para 2024.

Escasez de mano de obra

Por un lado, el sistema productivo ruso empieza a moverse de nuevo con cierta velocidad ya en la segunda mitad de 2022, y por otro lado, atraviesa dificultades precisamente por la guerra: el desempleo ha caído a niveles históricos. bajo y ya no se puede encontrar la mano de obra que necesita. La explicación es simple: la mano de obra fue reclutada a la fuerza en las tropas de Vladimir Putin. La gobernadora no lo dice explícitamente, pero lo deja claro con un toque de palabras: “La escasez de mano de obra va en aumento en muchos sectores por los efectos de la movilización parcial en curso a medida que sigue aumentando la demanda de mano de obra por parte de las empresas. En estas condiciones, el crecimiento de la productividad puede ir a la zaga del crecimiento de los salarios reales. Incluso la inflación, que saltó en marzo de 2022 tras las primeras sanciones a los tipos entre el 20 y el 30 %, obligando al Banco de Rusia a subir el tipo de descuento oficial al 20 %, ha vuelto a niveles similares a los de 2021. Las proyecciones para 2023 son un ajuste entre 4 y 5%. Sin embargo, disminuyó mucho en el último trimestre de 2022 y hubo algunos signos de aumento en el primer trimestre de 2023. Por lo tanto, las perspectivas aún son muy inciertas.

donde esta el beneficio

Sin embargo, hay dos problemas con la inflación. la primera es que sentimientos de los consumidores y empresas rusos es muy diferente de las expectativas oficiales. Si Nabiullina predice un 4% y algo más, en encuestas publicadas por el propio Banco de Rusia, los consumidores y sobre todo las empresas esperan una inflación media superior al 10% en 2023. Y, como bien saben muchos economistas, lo mismo sentimientos Un negativo en sí mismo puede causar una inflación que es difícil de controlar. Sin embargo, en los datos oficiales hay un pequeño truco, que la propia gobernadora explicó en una audiencia ante la Duma del Estado el pasado 20 de abril: el mes del shock (marzo de 2022) fue tachado de los datos como si no existiera, por lo que en al final todas las proporciones se suavizaron. En el informe anual sobre las cuentas del Banco Central y en la audiencia de la Duma Estatal en la que solicitó la aprobación de algunos proyectos de ley (el Banco de Rusia tiene el poder de llevarlos al parlamento sobre economía), Nabiullina explica claramente por qué el ruso La economía no se ha derrumbado debido a las sanciones occidentales. Hubo sufrimiento hasta el otoño del año pasado, debido a la repentina escasez de materias primas y semiconductores. Pero China y varios países asiáticos y árabes acudieron al rescate, y el problema se solucionó rápidamente.

preparativos

Incluso la sanción que se pensó que causaría el mayor daño, excluyendo a Rusia de los circuitos de pago de Swift, no causó el daño que uno imaginaba. La explicación aquí es más sencilla: la guerra contra Ucrania la viene preparando desde hace tiempo Putin, quien también anticipó esta hipótesis preparando una red alternativa. “El año pasado”, explica el gobernador del Banco Central Ruso, “con el inicio de la primera ola de sanciones, los sistemas de pago globales abandonaron Rusia en cuestión de días. No obstante, gracias a nuestra infraestructura de pago madura que manejó todas las transacciones incluso con tarjetas internacionales localmente, todas las transacciones con tarjeta continuaron sin interrupción. Por lo tanto, nuestros ciudadanos continuaron disfrutando esencialmente del mismo nivel de servicio en todo el país”. Nabiullina le dijo a la Duma del Estado: “Como saben, algunos bancos han sido desconectados del sistema SWIFT y hemos estado trabajando durante años para crear una alternativa local a SWIFT. Aquí es donde entró. Nuestro sistema de mensajería financiera para recolectar el flujo nacional previamente procesado por SWIFT. Una de las principales y más difíciles tareas a mano son las liquidaciones y pagos transfronterizos. Para ellos, necesitamos crear canales que las sanciones no pueden bloquear. Estamos en conversaciones bilaterales intensivas con países socios. Con este fin, el gobernador también pidió a la Duma estatal que afloje el control sobre las criptomonedas y redacte su propio proyecto de ley sobre el rublo digital.

presión sobre los bancos

El último capítulo que puede explicar la estabilidad de la economía es el estricto control político que también ejerce el Banco de Rusia y el gobierno central sobre los bancos y el sistema crediticio. Por ejemplo, las instituciones estaban obligadas a pagar el 50% de las cuotas de los préstamos para viviendas existentes e incluso nuevas. La propia Nabiullina instaló esta medida de manera muy populista: explicó a la Duma que “este tipo de programas” tienen un efecto en la crisis porque apoyan la demanda de vivienda y, por lo tanto, la industria de la construcción. Sin embargo, a medida que brindamos estos beneficios, no debemos perder de vista el objetivo principal. El enfoque principal de un préstamo hipotecario es la vivienda disponible. Es decir, la cantidad total – la cantidad del préstamo – que la gente tiene que pagar durante muchos años debe ser razonable y no consumir sus ingresos futuros. En la misma línea populista, una especie de advertencia del gobernador del Banco Central llegó a los bancos rusos, a veces incluso acusados ​​de “robar” a sus clientes. Nabiullina explicó que los “bancos” y otros intermediarios financieros recurren cada vez más a los clientes. Sin embargo, esto no es el resultado de su acción deliberada. Lo que marcó la diferencia fue su mayor vigilancia sobre el comportamiento y el control constante de sus relaciones con los consumidores. Hemos proporcionado documentos de divulgación clave que establecen un estándar claro para que los bancos informen a sus clientes sobre todas las especificaciones del producto, incluidos los pagos y los riesgos asociados. También se ha introducido un período de reflexión para permitir que las personas reflexionen y renuncien a servicios innecesarios o productos antieconómicos. Sin embargo, estamos viendo el surgimiento de nuevas prácticas creativas, y esto está provocando que se refuerce la censura. Estos casos no son abusos masivos. Considere, por ejemplo, el caso de un banco que ofrece una tasa de préstamo aparentemente baja pero, sin embargo, viene con más tarifas y pólizas de seguro. El banco está robando al cliente, pero técnicamente está actuando de forma relativamente correcta”.

Foto de cubierta: Gobernador del Banco Central de Rusia Elvira Nabiullina

