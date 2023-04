Obturador mexicano Ochoa, Onana engañó y no respondió – ​​OA Sport

Hoy, a partir de las 17.00, En el primer partido se enfrentaron Jornada 29 de la Serie A, Salernitana de Paulo Sousa e Inter de Simone Inzaghi. Ningún equipo tuvo más éxito que el otro y los nerazzurri los superaron en el último minuto. No fue casualidad que los jugadores de Campania encontraran el empate en el minuto 90 a través de un tiro cruzado del primero. Candriva, fue malinterpretado por un acérrimo defensor de Penamatta. Un punto que perjudica al conjunto milanés y ayuda a que el granado se quede fuera del punto caliente de la clasificación. Pero aquí están los tops y fracasos de la competencia.

salernitana

arriba

No es fácil elegir a los dos mejores protagonistas de la actualidad, pero queremos premiar a la portera de la Salernitana. Francisco Guillermo Ochoa Magaña No es nada emocionante. Ni siquiera dejó que el aire soplara a través de su cabello. Lo salvó todo: un rebote brillante en la primera parte, de rodillas, un tiro sólido al final Lukaku. Sin embargo, en la segunda mitad, de Vrij Prácticamente iba a celebrar pero eligió el día equivocado para firmar el gol. A partir de hoy, en México y Salerno, las persianas también pueden llamarse Ochoa. inusual.

FRACASO

Mención de honor entre los granaderos de campaña, pero en sentido negativo, por Salvado. El defensa tunecino nacido en Francia ciertamente no brilló hoy. Paulo Sousa lo usó como extremo derecho, que no es realmente su posición, y eso probablemente le costó mucho castigo. A lo largo del partido, se culpó a Ivansen del primer gol del Inter de varias maneras. De hecho, el granadino no siguió los cortes de Robin Gossens y no pudo controlarlo durante toda la primera mitad. Un juego para olvidar hoy.

ENTERRAR

arriba

En un equipo dirigido por Simone Inzaghi, es fácil elegir al mejor sobre el terreno de juego: Robin Cosens. El jugador nerazzurro se presentó hoy en plena forma. Pocas veces desde su llegada al Milan se ha encontrado más activo, entusiasta, activo y capaz de marcar goles. El ex Atlantino anotó hoy y abrió un partido que por cierto no iba a ser fácil, y lo hizo a los 6 minutos de juego. Por lo demás, disputó 75 minutos con mucha urgencia e intensidad, lo que supuso una auténtica espinita para Bron y Salernitana.

FRACASO

Adiós. Lautaro no impactó, DiMarco no fue lo suficientemente bueno y Acerbi no dio su mejor desempeño. Pero lo peor en el campo. Onana. El verdadero fracaso de la jornada, el ex portero del Ajax tuvo una parada en el larguero hoy, pero recibió una falta minutos después. La exjugadora del día Candrieva intentó un tiro cruzado que se fue a la red, poniendo el 1-1 en el marcador final. La culpa es del portero, que se engañó a sí mismo y leyó muy mal el carril, lo que le costó 3 puntos a sus compañeros, que fueron incapaces de terminar el partido.

