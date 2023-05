“observable al anochecer (soledad en un país despoblado)”

Silvio Orlando es el campeón absoluto de la serie “Si nota all’imbrunire (La soledad en un país desierto)”, emitida el sábado 13 de mayo a las 21.15 en Rai 5. La dramaturgia corre a cargo de Lucía Calamaro, quien también anticipa la dirección. A la casa de campo de Silvio, al comienzo del pueblo desierto donde vive solo desde hace tres años, llegan sus hijos Alice, Riccardo y Maria. El hermano mayor Roberto también. fin de semana. Silvio, en su soledad, adquirió multitud de delirios, y el más grave de todos: ya no quería caminar. No quiero levantarme. Quiere sentarse y vivir tanto como sea posible. Y solitario. Para los niños que todavía no se han preocupado mucho por esto, es cuestión de decidir qué hacer, cómo cuidarlo, cómo sacarlo de esta situación que es una metáfora de su estado de ánimo: el de un hombre que vive junto a la existencia y ya no está en la realidad. La simpatía, las distancias y la confrontación aparecen aquí y allá. Los familiares de Silvio vinieron a visitarlo a la Misa, el décimo aniversario de la muerte de su esposa. Hay algo que celebrar y organizar discursos. Lo cierto es que, presa de su aislamiento, en la cabeza de Silvio se instala cierta confusión entre los deseos y la realidad, sin que nadie pueda negar que en la vida cotidiana la vida puede ser exactamente como uno la decide. hasta cierto punto.

También en el elenco están Vincenzo Nimolato, Roberto Nobile, Alice Redini, Maria Laura Rondanini. Colecciones de Roberto Crea, moda de Ornella y Marina Campanale, luces de Omiel Vaigneri. Proyecto de Edición Felice Capa, Dirección de Televisión de Daniela Vismara, Productora Ejecutiva Serena Semprini, Edición de Giulia Morelli.