Nvidia GeForce RTX 4090 RTX 3090 Ti supera el 60% en el primer punto de referencia no oficial – Nerd4.life

Los resultados aparecieron como debe ser El primer estándar no oficial De NVIDIA GeForce RTX 4090que muestra un 60% de aumento en comparación con RTX 3090 Ti en el rendimiento de CUDA, según una filtración de la base de datos Geekbench 5.

Este sería un resultado principalmente relacionado con los datos relacionados con el rendimiento en la rasterización, basados ​​en el núcleo de CUDA y sin considerar el trazado de rayos o la sustracción de DLSS.



Nvidia GeForce RTX 4090, el primer benchmark no oficial de Geekbench 5 en CUDA

La Nvidia GeForce RTX 4090 se probó junto con una CPU AMD Ryzen 9 7950X, con 32 GB de RAM DDR5-6000, y en esta configuración obtuvo 417 713 puntajes CUDA.

En el mismo modo, el RTX 3090 Ti obtuvo 260 346 puntos y el 3090 obtuvo 238 123 puntos en el mismo punto de referencia. Será, respectivamente, un mejorar 60% y 75% en comparación con tarjetas de generación anterior con respecto al segmento de rendimiento específico.

Sin embargo, no sabemos si es la copia del fundador o una tarjeta de un tercero, pero los resultados no deberían cambiar mucho de ninguna manera. En los últimos días hemos visto los primeros benchmarks oficiales de 8K, pero esperaba ver los resultados de pruebas no oficiales para tener una idea más clara de la situación.

Para obtener más detalles, lo remitimos a las especificaciones de Nvidia RTX 4090 y 4080.