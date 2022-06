Nunca volveremos a ver estos autos.

Los autos tienen una historia y un pasado gloriosos. Pero el futuro no parece brillante para algunos modelos. Averigüemos por qué y de qué compuestos estamos hablando.

El mundo de los automóviles se está desarrollando cada vez más, como ya lo ha demostrado el desarrollo de automóviles eléctricos por parte de muchas marcas famosas en todo el mundo. Por ello, los coches de gasolina y diésel estarán destinados a desaparecer en unos años. En particular, los motores diésel son los más vulnerables.

El motivo está relacionado con las emisiones contaminantes y por tanto la importancia de la sostenibilidad ambiental, pero no solo. A finales de 2022, todos los vehículos diésel Euro 4 se habrán ido debido al nuevo bloqueo anti-smog exigido por la Unión Europea. Habrá unos diez millones de coches en toda Italia que no podrán girar. Y no se trata sólo de una prohibición, como ahora veremos.

Los coches diésel están destinados a desaparecer: las razones de este cambio

Los coches diésel se preparan para salir del mercado europeo. Claro, las ventas de autos y diésel se suspenderán en 2035. Pero mientras tanto, los autos diésel ya están experimentando una fuerte caída en las ventas. Muchos automovilistas están recurriendo a soluciones electrificadas o híbridas.

En el Reino Unido, por ejemplo, solo unos pocos quieren comprar un coche diésel. Así lo demuestra una encuesta reciente realizada por el sitio web “What car”, en la que solo el 5% quiere comprar un auto diésel. La investigación pasó a evaluar las razones de esta elección. Más de un tercio de las personas optaron por no comprar un coche diésel por motivos medioambientales; Un 20% porque no se adapta a tus necesidades y un 18% simplemente porque hay alternativas más baratas y cómodas.

Esto fue explicado por el 39% de los encuestados. El escándalo del Diesel Jet es una de las razones que contribuyeron a la disminución del interés por este motor. En contraste, el 47% dijo que continuaría comprando modelos diésel en el futuro durante el mayor tiempo posible. ¿Y qué hay de Italia? Comparado con el mercado inglés, el diesel está recibiendo más atención en nuestro mercado.

Aunque nuestras ventas también están cayendo: en los primeros cuatro meses de 2022 podemos ver una disminución del 37,8% en comparación con 2021. Además de la carta de ventas, otra variante está empujando a los diésel a un mercado de crecimiento restringido. Cada vez más fabricantes están renunciando a este poder; Pensamos en Volvo, FCA, Audi, BMW y muchos más.

Y muchas ciudades prohíben la circulación de estos coches, sin olvidar que muchos compradores cualificados consideran más barata la compra de coches de gasolina o eléctricos, y Naciones Unidas y la Unión Europea también fomentan la selección de alternativas al diésel. Para esto, Dichos autos podrían desaparecer en los próximos 10 años (más rápido de lo esperado).