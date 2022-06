Valtellina Mobile Primeras imágenes de la nueva webcam en el Glaciar Forney

Las primeras imágenes se envían 24 horas después desde la nueva webcam instalada en el Glaciar Forni. La primera noche del dispositivo a una altitud de 3135 metros fue bien. Ha pasado la primera tormenta, la batería está al 100%, los parámetros de funcionamiento de la base indican que no es el ideal, pero confiamos en que pueda seguir haciéndolo.

Marco Trezzi

noticias de ayer Hoy ha comenzado un gran proyecto firmado por el Servicio Glaciológico Lombardo. La poderosa cámara web panorámica de 210 grados de doble lente ahora observa el glaciar Fürni en Valfurva. Está asentado sobre un hermoso peñón en la arista suroeste del Palon de la Mare, a 3135 metros de altitud, y tomará instantáneas e intervalos de tiempo desde Punta Link hasta Tresero y más allá, para obtener una visión única y completa del sistemas glaciales completos del Forney: oriental, central y occidental. Será útil para la ciencia comprender cómo se desarrolla nuestro glaciar a lo largo del año. Estamos cruzando los dedos por la continuidad de la señal 4G, no es muy fuerte en la zona, pero está ahí, también por la batería en el período invernal su panel solar es una bomba y por lo tanto dependemos de él, en el invierno Espero no hacer bromas porque despertarse en enero no es precisamente un paseo saludable. Mañana podremos ver las primeras tomas si nuestro trabajo tiene éxito, y tras el periodo de prueba habrá plazas disponibles en Servizioglaciologicolombardo.it.

Rogamos a todos los montañeros que puedan estar en la zona que no toquen la webcam, y también que tengan cuidado si caminan sobre ella para que no le caigan piedras encima.

