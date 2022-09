Nuevos juegos gratuitos de octubre anunciados para PS4 y PS5

Según la tradición, el último miércoles del mes, Sony anunció Nuevos juegos de PlayStation PlusAquí estamos, listos para descubrir los juegos gratuitos de PlayStation Plus para octubre de 2022 para PlayStation 4 y PlayStation 5.

Incluir la lista Hot Wheels lanzado por Milestone Y el injusticia 2, el juego de lucha de NetherRealm y WB Games dedicado al universo DC y finalmente Superhot. Tres nuevos juegos para suscriptores de Plus:

Juegos gratuitos de PlayStation Plus Octubre de 2022

Injusticia 2 (PlayStation 4)

Ruedas calientes desatadas (PlayStation 5, PlayStation 4)

Supercaliente (PS4)

Una selección de diferentes títulos pensados ​​para complacer a los fans de sus propios géneros, encontramos un juego de conducción arcade Inspirado en los famosos coches de Mattel, un juego de lucha con licencia de Warner Bros y DC, se trata de un frenético shooter con una estética única que sigue siendo muy actual a día de hoy.

¿Qué opinas de la alineación de PlayStation Plus para octubre de 202?2, ¿Estás satisfecho con la elección de Sony o prefieres otros títulos? Nuevos juegos de PlayStation Plus Estará disponible del 4 al 31 de octubreLos juegos de octubre para los suscriptores de PlayStation Plus Extra y Premium se anunciarán más adelante en el mes. Hasta el 3 de octubre, yo Juegos de PlayStation Plus para septiembre de 2022: Need for Speed ​​Heat y Granblue Fantasy vs Toem.