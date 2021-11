Nuevo plan de 10 años para el universo.

El jueves, los astrónomos también instaron a la NASA a embarcarse en una nueva misión a los Grandes Observatorios y un Programa de Madurez Tecnológica que desarrollará una serie de naves espaciales astrofísicas durante los próximos 20 a 30 años. El primero sería un telescopio óptico más grande que el telescopio espacial Hubble y capaz de detectar y estudiar planetas similares a la Tierra potencialmente habitables en el universo cercano. Solo la NASA puede hacer que esto suceda, dijeron los astrónomos, y señalaron que podría estar listo en 2040 y costará $ 11 mil millones.

Esas fueron las dos recomendaciones más importantes en un informe de 614 páginas tan esperado, Pathways to Discovery in Astronomy and Astrophysics for the Decade 2020, publicado por las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina el jueves.

Cada 10 años durante los últimos 70 años, la Academia ha patrocinado una encuesta de la comunidad astronómica para priorizar elementos costosos durante la próxima década. La encuesta decenal, como se la conoce, es de interés para el Congreso, la NASA, la National Science Foundation y el Departamento de Energía.

El esfuerzo de este año, dirigido por Fiona A. Harrison del Instituto de Tecnología de California y Robert C. Kennicott, Jr. de la Universidad de Arizona y la Universidad de Texas A&M, tomó tres años e implicó docenas de reuniones y discusiones entre 13 subgrupos que cubren cada uno. . Rama de astronomía. En total, se enviaron 860 libros blancos para la encuesta, que describen qué telescopios se podrían construir, qué misiones espaciales deberían lanzarse, qué experimentos u observaciones deberían realizarse y cuestiones como la diversidad que la comunidad astronómica tuvo que abordar.

En una entrevista, el Dr. Harrison dijo que su comité trató de equilibrar la ambición con la cantidad de tiempo y dinero que tomarían estos proyectos. Por ejemplo, se han propuesto muchas ideas para que las naves espaciales exploren planetas. Algunos eran muy grandes, otros muy pequeños; Algunos pueden tardar un siglo en implementarse. En lugar de elegir uno de estos, el grupo pidió a la comunidad y a la NASA que regresaran con ideas para un telescopio espacial de seis metros de diámetro. (El espejo principal del Hubble tiene 2,4 metros de diámetro).