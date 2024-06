Nuevo Dacia Duster: Con el kit para dormir podrás dormir dentro del SUV

La experiencia de Alta Saboya nos permitió probar el paquete de dormir en un entorno pintoresco. Lejos de los servicios, hoteles, wifi y comodidades diversas, se regresa a la esencia disfrutando de una cena asada en círculo alrededor del fuego, sentados sobre troncos de madera. Después de terminar las historias, pasamos a prepararnos para ir a la cama. Aunque las temperaturas no son precisamente suaves (a 1.600 metros de altitud, ciertamente no hace calor), preferimos cambiarnos fuera del Dacia Duster, lo que sin duda es más práctico, cómodo y natural que desnudarnos tumbados. Sí, porque una vez instalado el kit de dormir, tienes 30-40 cm de espacio entre el colchón y el techo del Dacia Duster.

la noche

—

La altura mencionada no causa ningún problema durante la noche, al contrario: dentro del saco de dormir puedes girar fácilmente durante el sueño. con Ancho máximo 130 cmAsí, tienes todo el espacio disponible que quieras si estás solo, mientras que si eres dos corres el riesgo de violar la privacidad de la otra persona si no tienes suficiente confianza, incluso si – imaginemos – así en una aventura, Trate sólo con personas cercanas, y ciertamente no con… Conocimiento simple. Sin embargo, las zonas de la cabeza y los pies son más estrechas porque no dispone de reposabrazos lateral adicional. La cama es un poco dura, pero nada está prohibido, al contrario: cuando viajas mucho por trabajo, a menudo te encuentras con camas que son tan duras, si no más, que la cama Pack Sleep.