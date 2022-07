¿No sería útil la PS5 si todos los juegos aparecieran también en PC? – Multijugador.it

Cada vez que aparecen noticias, aparece el deseo de Sony de expandirse cada vez más en el mercado. computadoracontroversia sobre la utilidad ps5 Si sus juegos exclusivos también estarán disponibles en otra plataforma y en muchos casos funcionará mejor. En resumen, lanzar juegos Playstation ¿En PC hará que PS5 sea innecesaria?



PS5 no se verá afectada por el lanzamiento de exclusivas incluso en PC

La respuesta es bastante simple: No. Como el lanzamiento de los juegos de Xbox en PC no hizo que la Xbox One fuera inútil antes y la serie Xbox ahora, esta última también registró excelentes ventas (solo para refutar lo apocalíptico). Quienes hacen ciertas afirmaciones no consideran el hecho de que la PC y la consola expresan dos formas de jugar completamente diferentes y siguen siendo mundos en algunos aspectos. Difícilmente un jugador de consola puro, que encuentra conveniente y agradable tener sus dispositivos conectados al televisor y poder iniciar juegos con el menor alboroto posible, abandonará su forma de jugar solo porque algunos juegos también se encuentran en otro lugar.

Después de todo, los títulos más jugados definitivamente no son exclusivo, pero muchos más FIFA, COD, Fortnite, Genshin Impact, etc., todos ellos tanto en consolas como en PC que no han movido un ápice el mercado. De hecho, las versiones más vendidas a menudo siguen siendo las versiones de consola.

Quienes eligen un determinado dispositivo lo hacen por una serie de razones diferentes, que a menudo no tienen nada que ver con los videojuegos (comodidad mencionada anteriormente, presencia en ciertas comunidades, continuidad en relación con la elección anterior, simpatía por la marca, precio, deseo de tener el misma consola que amigos directos variada y posible). Después de todo, estamos hablando de máquinas que ahora ven aparecer bastantes exclusivas anualmente, y ciertamente ya no pueden ocupar todo el tiempo de juego de los usuarios más activos. Así que también es natural hacer valoraciones más amplias y personales antes de elegir, que va más allá del “sí exclusivo, no exclusivo” que tanto gusta a los Warriors, pero cada vez tiene menos peso en términos de unidades vendidas.

Una computadora también es un entorno bastante duro. No como en el pasado, cuando ejecutas Ultima, pasas horas modificando los archivos de configuración del sistema operativo para liberar la mayor cantidad de memoria posible, pero en promedio es más complicado y problemático que cualquier consola. Esto no es un problema para los jugadores de PC, pero podría serlo para aquellos a quienes les resulte difícil desatornillar incluso cuatro tornillos para montar el SSD dentro de la PS5.

Entonces, el temor de que el lanzamiento de los juegos de PlayStation en PC reduzca las ventas de PS5 parece realmente infundado. Es probable que haya algunas unidades moviéndose de un lado a otro, pero no creemos que vaya mucho más allá.

