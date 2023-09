Ubisoft ha revelado que XDefiant no ha recibido la certificación en PlayStation y Xbox

Bueno, XDefiant no pasó las pruebas y Ubisoft tuvo que iniciar el procedimiento nuevamente después de algunas semanas de trabajo para arreglar los elementos reportados, lo que inevitablemente cambió la probabilidad. Ventana de inicio Del tirador.

Mark Rubin, el productor del juego, explicó cómo funciona el proceso de solicitud para empresas propias y quién debe presentar la solicitud. Verificar el funcionamiento del programa. en sus plataformas, detectando cualquier problema y error que luego se reporta al equipo de desarrollo lo que permite que el producto obtenga o no la certificación.

El protagonista de los últimos meses de exitosa beta, XDefiant es uno de ellos Shooter al estilo Call of Duty Lo que representa el intento de la compañía francesa de ofrecer una alternativa a la famosa serie de Activision.

XDesafiante Aún no lo ha recibido certificado Para poder aterrizar Playstation y Xbox : Ubisoft reveló esto, actualizando a los usuarios sobre el estado de desarrollo y por qué el juego aún tiene una fecha de lanzamiento oficial.

Un proyecto diferente al habitual

XDefiant, un francotirador en acción

“Si hubiéramos seguido las reglas estándar para el lanzamiento de un juego, habríamos programado el lanzamiento con suficiente antelación y con suficiente margen de seguridad para tener una fecha de lanzamiento específica”, explicó Rubin. “Sin embargo, como ocurre con muchas cosas en este juego, no seguimos el camino habitual”.

“Tener millones de personas jugando a tu juego mucho antes de que esté listo no es normal. Así como no es normal mostrar un juego inacabado a millones de personas con todos sus defectos, sin que les teman. Estas fueron pruebas reales, no sólo eventos de marketing. “

“Entonces, cuando se trata de cuándo se lanzará el juego, la verdadera respuesta es ‘lo antes posible'”, concluyó el productor, reiterando el compromiso del equipo con la mayor transparencia posible.