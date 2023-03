League of Legends Story está disponible para PS5 y Xbox Series X | S, y el tráiler – Nerd4.life

Rey destrozado: la historia de League of Legends Disponible ahora para PS5 y Xbox Serie X | S.. Ya se podía jugar en las plataformas de la generación actual gracias a la retrocompatibilidad de las versiones de PS4 y Xbox One, pero ahora también está disponible. en PS5 y Xbox Series X | S, Ruined King: A League of Legends Story se lanza en 4K y 60fps. También está disponible en Switch y PC.

Shattered King: League of Legends Story fue lanzado el noviembre 2021 Fue el primer spin-off dedicado a League of Legends. Es un juego de rol por turnos ambientado en la ciudad pirata de Belgwater.

Riot Forge tiene otros Tres subjuegos de League of Legends fuera este año. El RPG The Mageseeker, desarrollado por Digital Sun, se lanzará en primavera; El juego de plataformas de acción Convergence: A League of Legends Story, desarrollado por Double Stallion, se lanzará en el verano; El título de aventuras Song of Nunu, desarrollado por Tequila Works, se lanzará en otoño.

Abajo puedes ver un video Diseñado para PS5 y Xbox Series X | S del Rey Arruinado: Una historia de League of Legends.

Explicamos en nuestra reseña que “Ruined King: A League of Legends Story se puede definir como una secuela natural de Battle Chasers: Nightwar. La estética siempre es genial gracias a la mano de Joe Madureira, la jugabilidad familiar y aireada, y gracias a el arcade, capaz de dar una pequeña vuelta de tuerca al género de los juegos de rol; todo dentro de una historia bien escrita, que enriquece la tradición de League of Legends y que también puede ser utilizada por aquellos que no están familiarizados con el juego original, mejorada por un excelente doblaje italiano El grindeo nos pareció excesivo, dada la disparidad entre los puntos de experiencia que se obtienen sobre él, cómo se reparte y la dificultad de algunos jefes, pero luego podemos decir que Destroyer King desarrolla lo que ya hacían los ya buenos Battle Chasers. el primero, a pesar de cierta familiaridad, este también podrá hacerlo “.