“No los eches a perder si estás enfermo”

Gorilas e hipopótamos, así como hámsteres y gatos. Alerta de covid para animales, grandes mamíferos y mascotas que, según un epidemiólogo estadounidense, no deben ser “mimados demasiado si estás enfermo o en recuperación. Para protegerlos como lo hacemos con los niños”. Desde jirafas hasta leopardos de las nieves, y desde gorilas hasta mar leones Los zoológicos de todo el mundo están ‘inmunizando’ a sus animales con fármacos experimentales. El seguro contra lo que temen puede ser una enfermedad igualmente mortal para algunos mamíferos. Prepara al guardián. Dos hipopótamos en el zoológico de Amberes se resfriaron levemente, pero en uno de ellos en Nebraska, las graves complicaciones del virus COVID-19 mataron a tres leopardos de las nieves. En el zoológico de San Diego, los gorilas se enfermaron sin consecuencias graves, pero algunos hámsters mueren fácilmente a causa del virus.

El Journal of Virology confirmó que una especie de ciervo que circula en las Américas es capaz de transmitir el coronavirus de un individuo a otro como lo hace entre nosotros. En los hogares, los perros difícilmente pueden desarrollar el virus, a diferencia de los gatos, muchos de los cuales han muerto, aunque afortunadamente hasta ahora parece que los ratones y las ratas no son particularmente susceptibles a contraer el virus.. Covid-19 parece afectar a una gran variedad de animales en todo el mundo, con resultados tan variados como los de los humanos, pero en la gran mayoría de los casos, los mamíferos grandes y pequeños se infectan con el coronavirus. Esta es la opinión de los expertos consultados por The Guardian, quienes señalaron que los animales y los mamíferos son un factor desconocido en el desarrollo de la epidemia.

Dado que (muy probablemente) provino de un mamífero, murciélagos, y ciertamente regresó a los animales, en estos últimos el coronavirus puede tomar diferentes caminos, posiblemente desarrollando variantes independientes: “Estamos enfocados en erradicar el virus de los humanos, pero por ahora el virus puede mutar silenciosamente en otras especies animales y volverse cada vez más inmanejable”.Margaret Husey, profesora de virología comparada en la Universidad de Glasgow. Pero hasta ahora, más que animales salvajes, Las mascotas, los animales cautivos y los animales de granja se ven afectados principalmente.. En los Países Bajos y otros países, miles de visones infectados murieron y algunos se aislaron de los humanos.

Pero también existe la opción de vacunas: En Rusia, los veterinarios pueden inyectar un producto llamado Karnivak-Kov en perros y gatos.. En el La vacuna Zoetis se ha permitido caso por caso, mientras tanto, los grandes simios serán vacunados en el zoológico de San Diego.. Para las mascotas, el consejo de Rebecca Fisher, epidemióloga de la Universidad de Texas A&M, citado por The Guardian, es: “No los mime demasiado si está enfermo o convaleciente”. “Debemos hacer todo lo posible para protegerlos como lo hacemos con los niños”.. “Lo que realmente nos preocupa – dice Fisher – es el vaivén entre humanos y animales, y otros animales, en un entorno donde los humanos pueden verse afectados”.

Última actualización: sábado 11 de diciembre de 2021 a las 21:11



