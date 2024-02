Rusia está “usando su dinero para vencer a Putin”. El plan del exjefe de la CIA

Derrota a Vladimir Putin con dinero ruso. Es idea de León Panetta, exjefe del Pentágono y exdirector de la CIA. “Nos encontramos en un momento crucial de la guerra: el final aún no está escrito, pero entenderemos qué pasará con Ucrania si Estados Unidos y sus aliados detienen la agresión rusa. El ex jefe de la inteligencia estadounidense declaró al periódico Corriere della Sera: “Este momento es una prueba: demostrará si Estados Unidos cumple su palabra y proporciona la asistencia militar necesaria”, y añadió: “Mi opinión es que no es posible que Estados Unidos permita que se entregue la ayuda militar necesaria”. Nos quedamos quietos y observamos a Putin prevalecer, punto. Por tanto, espero que el Presidente de la Cámara actúe con responsabilidad y, dado que se trata de una cuestión de seguridad nacional, someta a votación el paquete aprobado por el Senado. Pero yo añadiría que el presidente Biden debe dejar claro que Estados Unidos, independientemente de lo que haga la Cámara, hará todo lo que sea necesario para ayudar a Ucrania”.

En cuanto a la ayuda estadounidense a Ucrania, Panetta afirma que “antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era aislacionista y no se sentía obligado a participar en la lucha contra el fascismo y el nazismo. El resultado fue que Hitler continuó su marcha por Europa y finalmente estalló la guerra. La lección es que Estados Unidos debe ser un líder mundial, que colaborar con nuestros aliados garantiza nuestra seguridad nacional y que debemos trabajar juntos para evitar que los dictadores destruyan la democracia. Éste es el mensaje que los líderes de este país deben enviar al pueblo. Les digo a mis alumnos del Instituto Panetta que en una democracia se puede gobernar mediante el liderazgo o mediante las crisis. Si está preparado para tomar decisiones difíciles, se pueden evitar las crisis. De lo contrario, nos gobernarán las crisis y esto podría socavar la democracia”.

Según el exjefe de la CIA, Biden debe “enviar un mensaje muy claro de que Estados Unidos hará todo lo que esté en su poder para impedir que Putin logre sus objetivos en Ucrania”. Es un mensaje que el mundo necesita escuchar. Hay varios pasos. Primero, declarar a Rusia estado terrorista. En segundo lugar, creo que el presidente necesita un plan de respaldo: si el Congreso no aprueba la ayuda, Estados Unidos y sus aliados tendrán que depender de casi 300 mil millones de dólares en fondos rusos restringidos por las sanciones. Usa su dinero para derrotarlos.”

Si Donald Trump vuelve a ser presidente, ¿podría abandonar la OTAN? “Durante la presidencia de Trump, hemos visto muchas palabras y pocas acciones – comenta Panetta – No creo que salga elegido, pero si lo hace, existe un sistema de controles y contrapesos que le impedirá hacer algo. estúpidos acerca de nuestra seguridad nacional”. Respecto a la amenaza de que Putin esté planeando un arma nuclear en el espacio, Panetta dijo: “Tenemos que tomarlo en serio incluso si no es inminente”. Pueden perturbar y destruir satélites, que son vitales para nuestra seguridad nacional: para inteligencia, posicionamiento GPS y comunicaciones. Si los rusos hicieran algo así, para mí sería un acto de guerra. “Estados Unidos debe estar preparado para defenderse y asegurarse de que eso no suceda”.