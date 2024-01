No, el telescopio espacial James Webb no ha podido encontrar vida allí, al menos no todavía

Hace tiempo que circulan rumores, difundiéndose por respetados rincones de la comunidad de astronomía y astrobiología, de que el Telescopio Espacial James Webb ha encontrado un planeta con fuertes evidencias de vida.

Algunos de estos sentimientos salieron recientemente a la luz pública cuando la revista de noticias británica The Spectator informó Publicado un artículo Titulado “¿Acabamos de descubrir extraterrestres?” De acuerdo a Ley de direcciones de BetteridgeLa respuesta a la pregunta planteada en este título es no.

¿Pero es difícil no hacerlo? Esta es una pregunta más difícil. The Spectator incluyó comentarios de algunos científicos británicos serios, incluida la astrofísica Rebecca Smethurst, quien dijo: “Creo que muy pronto tendremos un artículo con pruebas sólidas de una firma biológica en un exoplaneta”.

Además, el astronauta británico Tim Peake avivó las llamas con este comentario: “El telescopio James Webb probablemente ya haya descubierto [alien life]”Es sólo que no quieren publicar ni confirmar estos resultados hasta que estén completamente seguros, pero hemos encontrado un planeta que parece estar emitiendo fuertes señales de vida biológica”.

K2-18B o no K2-18B

Para obtener algunas respuestas, fui directamente a la fuente y pregunté a los funcionarios de la NASA, responsables del Telescopio Webb, si habían encontrado vida (o, al menos, pruebas sólidas de vida en otro planeta que orbita una no estrella). Nuestra área). La respuesta, nuevamente, fue no. Pero fue No Número difícil.

“El telescopio espacial James Webb no ha encontrado pruebas concluyentes de vida en un exoplaneta”, afirmó Kencol Colon, científico adjunto del proyecto del telescopio para la ciencia de exoplanetas. “Se espera que las observaciones del Telescopio Espacial James Webb conduzcan a la identificación inicial de posibles biofirmas que podrían hacer que un exoplaneta determinado sea más o menos habitable. Se necesitarán misiones futuras para determinar de manera concluyente la habitabilidad de un exoplaneta”.

Aunque no lo dijo, Kowloon definitivamente se refiere a K2-18 b, un exoplaneta de 8,6 veces la masa de la Tierra que se encuentra a 120 años luz de nuestro sistema solar. Los astrónomos creen que puede ser un exoplaneta, lo que significa que tiene océanos de agua en su superficie y una atmósfera rica en hidrógeno.

Los astrónomos habían estudiado previamente este planeta utilizando el Telescopio Espacial Hubble, pero su interés se duplicó cuando el Telescopio Webb, que comenzó a funcionar el año pasado después de su lanzamiento a finales de 2022, estudió este planeta.Hizo algunas observaciones interesantes.. Entre las moléculas que encontró Webb se encontraba el sulfuro de dimetilo.

Las respuestas estan llegando

Entonces, ¿qué es el sulfuro de dimetilo? Es un compuesto orgánico que podrías oler si alguna vez has cocinado repollo. Son emitidos por el fitoplancton en los océanos de la Tierra como parte del proceso metabólico. Es importante destacar que en la Tierra el sulfuro de dimetilo es producido únicamente por la vida. Esto no prueba que existiera vida en K2-18 b, pero si hay sulfuro de dimetilo presente allí, es ciertamente una evidencia preocupante.

También he hablado con un par de científicos más que sabrán si hemos descubierto o no vida en un exoplaneta, pero que tal vez no estén dispuestos a decirlo públicamente.

Entonces, aquí, lo mejor que puedo decir, está la verdadera historia. Los científicos ciertamente están intrigados por las observaciones de Webb del exoplaneta K2-18 b. Sin embargo, existe un fuerte debate sobre las mediciones de agua, metano y sulfuro de dimetilo realizadas por el telescopio. Es prometedor pero no concluyente. Como dijo Colón, necesitamos más datos y quizás nuevas herramientas para tomar una decisión final.

Así que aún no se ha contado la historia completa.

Si este descubrimiento fuera una película guerra de las Galaxias, estamos en el punto en el que Luke Skywalker acaba de subir a Mos Eisley en el Landspeeder. Hay mucha historia por recorrer antes de que explote la Estrella de la Muerte y salve la Rebelión (o encuentre vida extraterrestre). La verdad es que la ciencia rara vez es tan concluyente o tan rápida como nos gustaría, pero eventualmente llega a la verdad. Así que intentemos disfrutar el viaje.