Mamá que se sintió ‘un poco entumecida’ durante el embarazo siente que su hija es ‘hija de otra persona’

La madre de un bebé de 4 meses escribió en reddit p/publicarlo, Un foro para nuevos padres que “se enfoca en la transición a vivir con su nuevo pequeño y cualquier problema que pueda surgir”.

Sus publicaciones trataban sobre los problemas de salud mental que atraviesan muchas madres cuando tienen un bebé recién nacido.

Ofreció el contexto de su condición y dijo: “Había querido desesperadamente a este bebé durante años, pero una vez que quedé embarazada me sentí un poco entumecido”.

La madre no se siente apegada a su hija de 4 meses, se siente “hija de otra persona”.

“Tuve un embarazo sin complicaciones pero no disfruté el embarazo”, explicó. “Tuvo un parto ligeramente traumático y le diagnosticaron una discapacidad a las 5 semanas de edad”.

Sociedad Australiana de Trauma de Nacimiento El trauma de nacimiento se define como “una herida, lesión o daño grave que puede ser físico, psicológico o ambos”.

de acuerdo a estudio de 2003 Publicado en la revista Birth Problems in Perinatal Care, hasta el 45% de las personas que han dado a luz informan haber experimentado un trauma durante el parto. Hasta el 4-6% de los recién nacidos desarrollan PTSD por un trauma relacionado con el parto.

Apoyo internacional posparto Se informa que el número de madres que sufren de PTSD es aún mayor, con un 9%. Su sitio web afirma que “el TEPT posparto es temporal y puede tratarse con ayuda profesional”.

“Si siente que puede estar sufriendo esta enfermedad, sepa que no es su culpa y que no tiene la culpa”, afirma el sitio.

Una madre que escribió a Reddit declaró que mientras cuidaba a su hijo, nunca tuvo la “oleada de amor de la que todos hablan”.

La madre escribió: “Siento que ella es la hija de otra persona”. “Tuve pensamientos de arrepentimiento y pensé que estaría mejor con una madre diferente”.

Explica que no tiene mucho apoyo con su hijo, porque su pareja trabaja todo el día y su familia vive lejos. Aunque pensó que sería una ama de casa, tomó la decisión de volver a trabajar 6 meses después de dar a luz.

La madre escribió: “Ella no es una mala bebé y no llora mucho”. “No sé por qué no tengo una relación con ella”.

Los comentarios que la madre ha recibido de la comunidad de Reddit han sido de gran simpatía y comprensión. Muchas mamás se hicieron eco de los sentimientos de esta madre en particular y dijeron que también les resultaba difícil vincularse con sus recién nacidos.

“Es tan difícil”, escribió una madre. “Estás haciendo un gran trabajo cuidando a tu bebé”. Explicó que su diagnóstico de estado de ánimo posparto fue “trastorno de estrés postraumático, inducido por el parto”.

“Es importante pedir una prueba de detección de PTSD cuando te hagan una prueba de depresión y ansiedad posparto porque los tratamientos son diferentes”, aconsejó, y luego habló directamente con la madre que publicó: “Te mando fuerza y ​​solidaridad”.

Otra madre se hizo eco de la idea de que podría ser un trastorno del estado de ánimo posparto. Escribió sobre su propia experiencia con la depresión posparto y dijo: “Pasé por eso, pero no me di cuenta durante un tiempo porque no me sentía triste, solo me sentía… vacía. Con arrebatos periódicos de temor e ira, pero sobre todo vacío”.

Continuó diciendo que si bien era “completamente normal no vincularse con su bebé de inmediato y no sentir esa oleada inmediata de amor… la forma en que describió las cosas… [having] Pensamientos de arrepentimiento, me hace pensar que hay algo más en juego aquí”.

Ella dijo: “Puede ser realmente aterrador dar el primer paso y obtener ayuda, pero como alguien que ha estado allí, te prometo que tu vida podría ser mucho mejor que esto”, mientras animaba a la madre a buscar apoyo.

Otra mamá solidaria se dio cuenta de que la decisión de una madre de regresar al trabajo podría ser una opción sana y curativa para ella.

“Regresar al trabajo, interactuar con adultos y tener un ‘propósito’ fuera del hogar probablemente lo ayudará a sentirse ‘humano’ nuevamente”. Le pedí a la mujer que encontrara un grupo de apoyo o un terapeuta para la depresión posparto y que pensara en cómo se comunicaría consigo misma.

La otra madre dijo: “Sinceramente, sentí que no podía conectarme con mi bebé hasta que terminé de perderme al entrar en la etapa de la maternidad”. “Fue un proceso de duelo que todavía proceso a veces”. Explicó la vinculación como un proceso en el que “no puedes vincularte con un niño si no te vinculas con el nuevo ahora”.

Convertirse en padre primerizo lo lleva a un nuevo rol, una versión diferente de su vida. Las madres que luchan con los trastornos del estado de ánimo posparto necesitan saber que no tienen la culpa y que pueden sentirse mejor si se comunican con ellas. redes de apoyo adecuadas.

