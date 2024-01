El fósil escamoso es el trozo de piel más antiguo conocido

“La textura de la piel es única e interesante. Realmente se destaca de otros materiales fósiles. Claramente no es hueso”, dijo Ethan Mooney, un estudiante de maestría que trabajó con el Dr. Rees en la investigación. El tejido fosilizado tiene un sorprendente parecido con la piel escamosa de un cocodrilo.

Un doctorado. El estudiante y otro autor del artículo, Te Maho, utilizó una cuchilla con punta de diamante para separar una pequeña sección de piel en finas capas de cabello. Las capas externas contenían estructuras duras hechas de queratina, la proteína que se encuentra en el cabello y las uñas de los mamíferos. Estas estructuras endurecidas, o queratinas, son el sello distintivo de la piel de los amniotas, que son animales terrestres, incluidos reptiles, aves y mamíferos. Los ancestros amniotas evolucionaron para poder vivir y reproducirse fuera del agua, a diferencia de sus parientes anfibios.

La piel dura e impermeable fue una adaptación evolutiva clave para los amniotas que dominaban la tierra, “porque para sobrevivir en ambientes terrestres, no es necesario secarse”, dijo Mooney.

La piel fosilizada se encuentra sola, no unida al hueso. Sin embargo, Richards Spur ha producido innumerables fósiles de un pequeño reptil parecido a un lagarto llamado Captorhinus agouti. Si bien los científicos no han encontrado un fósil de C. agouti con piel asociada, han identificado uno con restos de queratinización. El Dr. Rees dijo que esto sugería que la piel provenía del mismo animal.