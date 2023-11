¿Nintendo Switch 2? El presidente Furukawa se niega a hablar de la nueva consola por el momento

Por otro lado, teniendo en cuenta que Nintendo Switch ha superado los 132,46 millones de unidades vendidas en el mercado, también es natural que Furukawa no lo haya hecho. No hay intención de cambiar de enfoque En una nueva consola, este dispositivo se acerca al récord histórico como el dispositivo de juegos más vendido en la historia de la compañía.

¿Nintendo Switch 2 en 2024? Furukawa no quiere hablar de eso.

Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo

Las previsiones de ventas de consolas se mantuvieron sin cambios, mientras que Nintendo aumentó las del software en 5 millones, hasta una cifra proyectada de 185 millones de copias para el año fiscal. A la luz de esto, no es sorprendente que Furukawa no quisiera revelar esto. Nada en la próxima consola.

Por tanto, todavía no es el momento adecuado para hablar de Nintendo Switch 2, ni de cómo se llamará el próximo dispositivo de la compañía, negándose Furukawa a hacer declaraciones al respecto. “Nintendo Switch es Diferente a los dispositivos anteriores“Tiene el potencial de impulsar la demanda de diferentes maneras”, dijo sobre la consola actualmente en el mercado.

Sin embargo, han surgido rumores sobre un posible lanzamiento de Nintendo Switch 2. 2024 Ahora insisten, y es casi un hecho, pero no existe ningún tipo de estatus oficial al respecto. De los datos publicados, también vimos que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha superado los 19,5 millones de copias vendidas, entrando entre los diez millones de bestsellers de Nintendo.