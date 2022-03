Nintendo anuncia el cierre de un querido videojuego, es un juego oficial

Malas noticias para los fans de los productos de Nintendo. De hecho, la compañía ha anunciado oficialmente a través de sus canales de Twitter la decisión de cerrar los servidores de uno de sus otros grandes juegos del segmento RPG.

Esta no es la primera vez y ciertamente no será la última para N. Juguete depende de él Final Especialmente cuando la razón es, al parecer, yo Pérdida de beneficios. Será a expensas de los fanáticos del juego de rol móvil que parecía estar entre los más prometedores: Dragalia Lost.

Según el anuncio realizado en la cuenta oficial del juego en Twitter, son muchos los que no les gusta Ver servidores cerrados. Aunque hay quien da muy claro pensando en Razones Posible por Nintendo. Se ha anunciado el final para el próximo. el verano Después de otro gran lanzamiento Actualizar. Podemos decir que este título móvil basado en hombres y dragones realmente se desvanecerá en las llamas de la gloria.

Nintendo se despide de Dragalia Lost, fans destrozados

En Twitter anunciando la pérdida de Dragalia cerrará Volar el próximo mes desde Mes de julio, Después de la distribución de la segunda parte del Capítulo 26, comprensiblemente fue recibido decepción. Desde la red social del pájaro azul, el enlace publicado indica un anuncio en el sitio web oficial que dice: “La campaña principal de Dragalia Lost será testigo de su campaña Conclusión En julio de 2022 con la Parte Dos del Capítulo 26, la última y próxima incorporación a su larga historia. Después de que finalice la campaña principal, el servicio del juego en sí se cerrará. Luego“.

Así que Disfrutá que viene Pronto porque serán las últimas provocaciones. También en el mismo comunicado de prensa, se aclaró que Próxima actualización programado para el 31 de marzo será en realidad el último Excepto el contenido relacionado con la campaña principal. Hemos leído varios mensajes de jugadores tristes y más de un mensaje pidiendo convertir el juego a Producto fuera de línea Para permitir que los jugadores que aún lo disfrutan vuelvan a jugar.

Entonces el usuario espera el mismo futuro terrible para gira mario kart, Un juego para móviles inspirado en Mario Kart que, sin embargo, no parece llamar mucho la atención por parte de Nintendo. Quizás el problema de Dragalia también fue que ella no engendró ganancias Suficiente, pero no podemos culpar a la audiencia de jugadores, que están limitadas por Nintendo, que ha decidido hacer que Dragalia Lost no esté disponible en algunas partes del mundo.