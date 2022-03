Esto es lo que pagó Microsoft por él en Xbox Game Pass – Nerd4.life

El analista David Gibson reveló ¿Cuánto pagó Microsoft? tener Guardianes de la Galaxia de Marvel En Pase de juegos de XboxEntre 5 y 10 millones de dólares. Este es un número muy alto, pero ciertamente no es lo que podría parecer.

Gibson reveló datos que comienzan con los rumores sobre el inminente anuncio de Project Spartacus, el nuevo servicio de suscripción de Sony para PlayStation, explicando por qué algunas de las selecciones que han surgido de los diversos rumores que hacen que la nueva oferta de suscripción sea menor. Atractivo en comparación con el de Xbox Game Pass, pero aún así interesante.

Gibson luego desarrolló su concepto explicando cómo funciona la economía de Game Pass. hecho Square Enix Hizo alrededor de $ 2 por suscriptor, en comparación con $ 29 por copia vendida en el mercado real. Claro, $2 son todas las ganancias, pero según él, no todos los editores pueden hacer lo mismo, dado el bajo costo actual de Xbox Game Pass.

Agregamos que definitivamente deberíamos considerar el hecho de que Marvel’s Guardians of the Galaxy llegó a Xbox Games Pass después de haber agotado prácticamente su ciclo comercial. Square Enix describió los resultados como inferiores a las expectativas, por lo que no sorprende que se aceptara la oferta de Microsoft para monetizar un poco.