Ningún sitio quiere que lo sepas, pero existe una forma específica de rechazar las cookies: tus datos estarán seguros

¿Sabías que existe una forma específica de rechazar las cookies? A continuación te explicamos cómo hacerlo para que tus datos estén siempre seguros.

Cuando navegas por Internet y llegas a un nuevo sitio web, normalmente encontrarás una sección en la parte inferior de la pantalla que te pregunta Aceptar o rechazar cookies. Es decir, un sistema que rastrea automáticamente todos nuestros datos sobre nuestras preferencias, en qué pulsamos, qué nos interesa, etc. Pero, afortunadamente, existe una forma específica de hacerlo. Puedes rechazarlos para siempre.

De esta manera, siempre estarás seguro de que tus datos estarán seguros. Sin tener que volver a verlo Con aviso de malestar Para aceptar cookies. Ten mucho cuidado y considera activar el truco inmediatamente. Todo es gratis y está disponible para ti. Dentro de Google Chrome. Todo lo que tienes que hacer es activar una de las herramientas y listo. Para que siempre puedas dormir tranquilo.

Cómo rechazar las cookies en cada sitio: Tus datos estarán seguros

Si quieres Rechazar cookies en todos los sitios Al abrirlo, debes tener mucho cuidado y activar inmediatamente este útil truco. De esta manera, tus datos siempre estarán seguros. Es todo gratis y fácil de activar, y hay algunos pasos convenientes que se adaptarán incluso a las personas menos experimentadas.

Primero, abra Google Chrome y luego vaya a la tienda de extensiones dedicada de Big G. Luego seleccione la barra de búsqueda ubicada en el lado izquierdo de la pantalla y escriba OK-O-Matic. Se abrirá una pantalla especial con una explicación de la herramienta y un botón de agregar para completar la descarga y luego la instalación. Una vez completados estos pasos, Lo tendrás todo cómodamente activo en tu ordenador.

Alternativamente, puedes verificarlo haciendo clic en el botón con el ícono de rompecabezas en la parte superior derecha de la barra de herramientas. Si Consent-O-Matic no aparece, deberá habilitarlo manualmente. Básicamente esta herramienta no hace nada más. Presione automáticamente el botón de rechazar Cuando abres un nuevo sitio web y hay un aviso donde puedes aceptar cookies. Tus datos finalmente estarán seguros y no terminarán siendo enviados a grandes empresas para profanar tu cuenta. Es un truco que cualquiera puede hacer pero nadie quiere que lo descubras.