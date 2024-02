Nicole Mazzucato y Fabio Coloricchio fueron segundos padres el mismo día y nacieron Davide y Gia.

Nicole Mazzucato y Fabio Coloricchio dieron la bienvenida a su segundo hijo el mismo día: ayer, 1 de febrero de 2024, los dos ex amigos actualizaron sus perfiles de Instagram para anunciar el nacimiento de sus dos hijos, nacidos de la relación con sus parejas, Armando Anastasio y Violeta Mangrinan. . . Ingrese el nuevo canal whatsapp De Entertainment Fanpage.it

El destino puede ser realmente extraño a veces. Nicole Mazzucato Y Fabio Coloricchio Se convirtieron en segundos padres, junto con sus parejas, el mismo día. Los dos ex campeones de hombres y mujeres Después de 4 años de relación Se completó en 2019.Han seguido adelante: han formado una familia juntos Armando Anastasio Y con Violeta Mangrinan. Sin embargo, algo parece mantenerlos unidos. Por segunda vez se vivió el embarazo simultáneamente: “Muchas coincidencias, pero no vivo de obsesiones. Pasaron los años y cada uno tenía su propia familia”. La ex pretendiente lo comentó hace dos años, cuando se enteró que estaba embarazada al igual que su ex. Afortunadamente, esta vez el segundo hijo nació exactamente el mismo día. Ayer jueves 1 de febrero ambos actualizaron sus perfiles de Instagram para dar la bienvenida a las novedades David Y de hecho. Nicole Mazzucato es ahora madre de dos niños y Fabio Coloricchio de dos niñas.

“Estamos muy contentos, le damos la bienvenida a Davidino de corazón. Eres hermosa y ya te queremos mucho.“: Con estas palabras la ex casamentera masculina y femenina Nicole Mazzucato anunció el nacimiento de su segundo hijo. En Instagram, acompañada de algunas fotos con el niño, contó a sus fans que había dado a luz a un hermanito para Paolo, el primero. nacido en agosto de 2022.

Nacimiento de su hija Fabio Coloricchio y Violeta Mangrinan

El mismo día 1 de febrero de 2024, Fabio Coloricchio y Violeta Mangrinan anunciaron el nacimiento de su segunda hija, Gia. Afortunadamente, la pareja publicó el anuncio el mismo día que su ex esposa. “Gia Coloricio Mangrinan. 02/01/2024” es el título de la publicación que se agregó anoche junto con algunas fotos familiares.