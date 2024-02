'Festival Lgbt', 'La vida en la Edad Media': hay un conflicto por el anuncio arcoíris de Pupa para San Remo

Faltan cinco días para el inicio Festival de San Remo 2024Pero ciertamente no faltan controversias. La reciente tormenta le preocupa lugar conocido como Crisálida Con motivo del festival del canto. Saldrá la próxima semana, vista previa del vídeo por asuntos italianos Y el es un Triunfo del mundo del arco iris: Un altar, un hombre y una mujer esperando el destino. Sí, una chica irrumpe en la iglesia y saca a la novia bajo la lluvia antes de la boda, y ella se lleva el autobús con ella hacia una nueva vida. Estalló el choque con los campeones de la Liga Norte Simón Bellón el 'Arsegay.

Treinta segundos de anuncios llevaron a la primera pelea desde la perspectiva de San Remo, pero ciertamente no sería la última. La presencia de Rainbow en el festival ha crecido significativamente en los últimos años, y Bubba decidirá subirse a la ola con un anuncio que llamará la atención del mundo LGBT. Pilón no se anduvo con rodeos: “Este anuncio se inscribe en el marco de la normalización de las relaciones entre personas del mismo sexo a cualquier precio. Si nos deja indiferentes a los adultos, es en cambio una poderosa herramienta de adoctrinamiento para los niños”. . En cuanto a la Liga Norte, es una Publicidad Organizado por expertos y orientado a seguir adelante. Contagio social: “Las consecuencias son las que estamos viendo con mayor malestar sexual y confusión sobre la orientación sexual en los niños, y ellos son los que pagan el precio. Si seguimos así, tendremos que lanzar la advertencia: 'Este comercial está perjudicando gravemente sociedad' Orientación sexual de la juventud” .