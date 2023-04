Nicole confiesa y…

después Eligiendo a Lavinia Mauro Nuevos episodios grabados hoy hombres y mujeresprograma de citas exitoso Canal 5 llevada a cabo por maria devilipi.

Aquí están las vistas previas publicadas por lorenzo bugnalone a través de página Instagram. Comencemos con los relacionados con El trono clásico:

Nicole Santinelli llevado al aire libre cristiano di carlo Dice que fue el pretendiente quien más la consiguió, pero el beso no se cortó, al contrario Andrés Foreglio Y carlo alberto mancini (en el pasado exteriores). Se disculpa diciendo que cometió el error de besarse enseguida Andrés Y carlo . roberta de padua Atácala llamándola “cojera de mierda” y también ataca a sus pretendientes diciéndoles que no son favoritos y que harán cualquier cosa que ella les pida.

Y ahora aquí están los de en el trono:

armando encarnado Ha salido con una chica del salón y dice que en este momento ella lo ama y quiere volver a hacerlo para conocerse mejor. Ella también se lo pasó genial

Ricardo Guarnieri Se encuentra con un Justo (en teoría, nuevo).

invitados en el estudio Alessandro posito Y pamela versini (Recuerde, abandonaron el programa hace unos meses). Estoy en una crisis y se le ocurre la idea de dejarla porque dice que ella no le presta mucha atención a la relación, y que no le da los espacios y tiempos adecuados. Alejandro Dice que cuando la hospeda en Nápoles la trata bien mientras ella, por ejemplo, no espera a que él coma. Él es muy celoso después de todo. maria devilipi Ella intervino para decir que no valía la pena romper por la mierda y finalmente los dos decidieron.