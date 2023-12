Necromachina de Guanajuato – La Bottega del Barbieri

Es el estado donde se ha registrado el mayor número de personas desaparecidas en todo el país. Las organizaciones criminales a menudo disfrutan de la impunidad que les otorgan las instituciones complacientes. La búsqueda de desaparecidos la realizan principalmente mujeres, las Madres Buscadoras.

Fotógrafo https://www.jornada.com.mx/notas/2023/05/10/galeria_imagenes/nuestros-hijos-donde-estan-claman-madres-buscadoras/

El estado de Guanajuato, al 2018, tiene el mayor número desaparecido De todo México. Como escribió en un artículo publicado en el periódico el periodista italiano Fabrizio Lorusso, uno de los principales expertos en historia y actualidad de México, cada día desaparecen unas 3.800 personas. La Jornada El pasado 27 de noviembre titulado Un lugar de recuerdo en Salvador.

La coalición “Proyecto de Búsqueda” se creó hace unos años, con el objetivo de presionar a las instituciones para que se haga justicia, pero, a nivel estatal, poco se ha hecho, de hecho, una parte importante ha desaparecido. , especialmente durante la primavera-verano de este año, lamentablemente compuesta por gente joven.

Asimismo, las Madres Buscadoras, activas en el grupo “Husta Encontrarte”, hablando abiertamente con los narcotraficantes de Guanajuato, han tomado una postura directa: muchas veces han pedido a las organizaciones criminales que permitan a sus seres queridos regresar a sus hogares, rogándoles que no lo hagan. Mátalos. o sus familias. Además se grabó un vídeo Volver a la versiónOtro intento de evitar el litigio desaparecido Guanajuato termina en el olvido.

El llamamiento a los narcotraficantes, acusados ​​de hablar de labios para afuera sobre la falta de interés de las autoridades, es claro: sólo quieren que sus hijos regresen sanos y salvos a casa, no quieren venganza, ni buscan a nadie. criminales. (“Mientras no seamos culpables, no queremos problemas, lo único que queremos es enviarlos de vuelta a casa. lEstas son palabras que no enseñamos.”) Según el grupo “Hasta Encontarte”, en el contexto de inseguridad y violencia que afecta no sólo a Guanajuato, sino a todo México, la responsabilidad de la situación recae en las instituciones gubernamentales.

En el estado de Guanajuato se han creado de manera espontánea varios grupos de investigación para apoyar a familias con al menos una persona. desaparecido, especialmente en las ciudades de Celaya e Irapuato. En particular, debido a la falta de movilización de las autoridades, los equipos de inspección están pegando fotografías desaparecido Frente a la sede regional de Fiscalía, junto con algunos datos que pueden servir para identificar a los desaparecidos, junto con una descripción detallada de la vestimenta que vestían el día de su desaparición.

Tenemos que luchar contra la complacencia corporativa Son importantes Sin embargo, sus oponentes eran en su mayoría mujeres bien remuneradas: algunas de ellas fueron asesinadas, incluidas Teresa MaguelEn mayo pasado, otros sufrieron frecuentes amenazas de muerte. En octubre de 2020, gracias a fuerzas de investigación independientes se identificó una especie de centro penitenciario secreto donde se desenterraron los restos de 80 personas en 65 lugares de enterramiento ilegales. Quedarse con familias de organizaciones como Cerabas, Universidad Iberoamericana León Y Alianza Internacional de Sitios de Conserjería, Inesperadamente, Sólo sirve para crear conciencia entre la gente pero no para mover las instituciones.

El mismo Fabrizio Lorusso, siempre arriba La JornadaEl pasado 6 de mayo, En el artículo Guanajuato es una fosa, Desde policías locales hasta federales, destacando la cooperación entre quienes tienen que investigar y el crimen organizado, la connivencia de algunos ejecutivos con grupos involucrados en la trata de personas e incluso víctimas y sus familiares utilizando un término significativo, donde necromaquinaLos principales responsables son las propias autoridades y las desapariciones impunes, sancionadas y organizadas por el Estado.