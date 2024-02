Natalie Caldonazo: “Nací de la violencia de mi padre”

Padre violento, drama familiar, amor complicado. Actriz y corista Natalie Caldonazzo Narró aspectos privados e inéditos de su vida a Lucas Cassady En una entrevista realizada para el podcast otra vez Onepodcast está disponible en todas las plataformas principales. “Nací en Roma en una familia desastrosa. Mi padre usó la violencia durante una discusión para dejarme embarazada – Es algo que mi madre siempre me dijo y yo preferiría no saberlo – afirmó la actriz. Vine al mundo sabiendo que de todos modos nadie me esperaba, que estaba equivocada, que salí de la violencia sexual, que no apareció cuando nací… Dices un poco como: “Perdón si estoy aquí…”. Fui testigo de muchas escenas feas de mi padre hacia mi madre, escenas que quedarán grabadas en mi mente para siempre. No sabes cómo reaccionar”.

La corista también habló sobre su relación con Massimo Troisi“He tenido muchas historias de amor, todas con finales muy malos. He pasado por al menos 7 grandes e importantes historias de amor y continúa.Conocí a Massimo cuando era muy joven, 23 años, en un restaurante romano. Estaba sentado allí, creo. Massimo López y Giovanni Benincasa. Él estuvo mirándome todo el tiempo. Pero eso no me gustó, yo también estaba comprometida con otro chico. Entonces llegó de repente Massimo Troisi, porque estaba obsesionado con ella desde esa noche. Me buscó por todas partes como loco. Siempre había sido su mejor amigo en ese momento. Massimo Bonetti, El peluquero de mi hermana se comprometió. De hecho, recibí su llamada una semana después y al cabo de una hora amablemente me convenció para ir a tomar un café a su casa. Hablamos un rato y escuché un tic-tac… algo metálico, era su corazón. Lo malo es que después de la operación, al año y medio, ese tic-tac ya no era regular, era tic-tac, luego se detenía, tic-tac.».

Durante la relación con Troisi, Caldonazo también sufrió anorexia: «Llegamos a casa después de cenar, había un pastel en la cocina y me dijo sin ninguna malicia napolitana: “No te preocupes”. Nunca más volví a recordar esto, solo que algo hizo clic en mi cabeza y comencé a perder peso hasta que me volví anoréxica, al punto que ya no me vino la regla y entré en la menopausia. Queríamos este bebé y cada vez que no me llegaba la regla a fin de mes, estábamos convencidos de que finalmente había logrado quedar embarazada y acudíamos a hacernos pruebas, pero simplemente estaba en la menopausia y no podía ganar peso. Peso de nuevo. Me dijo: “Si subes 3 kilos me caso contigo, por Dios”, le dije: “Pero esto es tu culpa”, y él dijo: “Pero no me acuerdo”. Sino porque fue completamente ingenuo, sin pensar que todo esto habría creado un túnel dentro de mí del que me tomó mucho tiempo salir. Cuando me dijo eso, le dije: “Él no me ama. No soy tan bueno”. Y ya comencé a perder kg, 15/20 kg en un año. Bajo ningún concepto quiero que se transmita el mensaje de que fue culpa suya y esto es culpa mía e inseguridad.».