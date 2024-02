“Proceso de mercadeo”. El experto “expone” la crisis de Veragnise

el Veragnise Llegarán al final: el matrimonio entre Chiara Ferragni Y Fedez Parece que ha llegado a los créditos finales. Sin embargo, actualmente muchos creen que se trata simplemente de otra jugada de marketing para atraer la atención hacia ellos mismos, o mejor aún, quitársela al gran target. Una estrategia, nada más, encaminada a distraer la atención del público de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Milán, que lo investiga por cargos Fraude exacerbado por una defensa débil Para el caso de Balocco Pandoro. Cuando la mayoría de los usuarios de las redes sociales, su público objetivo, ni siquiera creen en la secesión, el daño a la reputación de Ferragni se vuelve irreparable. La confianza ha desaparecido por completo y no importa lo que digas o hagas, ya no podrás mantener una línea directa con los usuarios que hicieron tu fortuna.

Pero no sólo los usuarios comunes y corrientes tienen dudas sobre su separación, incluso los expertos en telecomunicaciones también lo hacen. María Ángela PolisanaUn profesor de la Universidad Eulem de Milán que lleva años estudiando el mundo de los influencers, concretamente Chiara Ferragni, afirma:Adencronos Desde su punto de vista” Se ve excepcional Proceso de mercadeo “Su análisis ciertamente no se basó en sensaciones, pero como profesional examinó casi todos los elementos que surgieron y los que permanecieron ocultos”. La disputa entre Ferragni y Fedez me deja confuso. Tal vez realmente rompieron, pero sinceramente tengo serias dudas. “Dijo Polisana.

“ Ferragni compartió un vídeo en TikTok en el que dice que la mala suerte la persigue: así que está haciendo un poco… Auto-ironía Sobre sí mismo y al mismo tiempo desempeñando su papel. víctimaque viene Abandonado Incluso de su marido en tiempos de gran dificultad. “, dijo el profesor, cambiando su punto de vista respecto al punto de vista del usuario promedio. Respecto a las historias que fueron compartidas, Polisana confirma cómo publicó en las últimas historias de su perfil. “ Redescubre la fuerza que siempre la ha distinguido, que es el empoderamiento de la mujer. Recupera su imagen y vuelve a ser protagonista con una apariencia diferente, la de la víctima que conoce. Contestar A la adversidad. Una mujer en la que podemos reconocer a muchas personas que han sido abandonadas en momentos de necesidad. “. cerca compasión Intenta evocar en el público un sentimiento de piedad tras los trastornos provocados por la caridad con fines económicos. De hecho, según Polisana, la supuesta crisis conyugal también lleva a “ Para entusiasmar a los seguidores de lo que en definitiva es una especie de reality show. Ahora los asuntos del corazón y la familia volvían a estar en primer plano en comparación con los problemas a los que había estado expuesto. “.