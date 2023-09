“Napoli hizo retroceder el reloj a la hora correcta”.

Napoli – Udinese 4-1, marcador y estadísticas

23.52

La actuación de Nathan

En la rueda de prensa, Rudi García comentó sobre la actuación de Nathan: “Trabajamos mucho con él durante el parón internacional, que fue mucho antes del Braga. Si hubiera tenido a Rahmani al 100%, habría jugado antes. El trabajo realizado permitió a Nathan entrar en el campo con su personalidad. Me alegro de que me haya escuchado, trabajado duro y demostrado que estaba dispuesto a hacer grandes cosas. Pero por el momento solo tengo dos centrales eléctricas.“.

23.50 horas

Comparación con el año pasado

¿Volvimos a ver al Napoli el año pasado? García responde lo siguiente: “Puedes decirlo tú mismo. Para conocer un buen equipo hay que entrenarlo. Estoy tan satisfecho con el partido de esta noche como con el de Bolonia. Por poco fallamos el gol, pero pegamos al poste y fallamos un penalti. Después de Bolonia no había nada de qué deshacerse y ahora no deberíamos alegrarnos. ¿Qué ha cambiado respecto a Bolonia? mas suerte. ¿Jugó bien el mediocampo? Todo empieza con el portero. Alex no estará contento por haber encajado goles, pero jugó bien, al igual que la defensa, que fue nueva en ambos partidos. Mario Rui también hizo un buen trabajo. Y así el centro del campo también, eso sí, rindió muy bien.“.

23.45 horas

Rudi García en la rueda de prensa

Palabras de Rudi García en la rueda de prensa: “No os preocupéis por mí, estoy tranquilo antes y después del partido. Estoy contento con mis jugadores, jugaron el partido que preparamos. Feliz por Víctor que anotó y respondió en el campo. Se centraba en lo que más amaba: jugar y marcar goles. También asistió a Zielinski, que marcó de penalti. También encontramos grandes penitencias: un gol, dos goles y un penalti. Un buen objetivo ahora lo hará más cómodo para futuras infecciones. Es un jugador increíble y le encanta jugar bien, todo lo que tenía que hacer era concentrarse y se habría marcado el gol. Todavía no hemos llegado a los cuatro primeros y esperamos hacerlo inmediatamente en Lecce. Sólo necesitamos los tres puntos que perdimos en casa ante la Lazio. Ahora necesitamos sobre todo recuperarnos, porque cuando juegas cada tres días no es fácil. Afortunadamente, dio a algunos jugadores la oportunidad de recuperarse y permitió que otros jugaran con quienes vimos bien, como Lindstrom y Simeone, que volvieron a marcar. Son cosas muy positivas pero ahora hay que pensar en Lychee y sólo eso. Para volver a lo más alto de la clasificación necesitamos una serie de al menos tres victorias consecutivas, por lo que tendremos que poder al menos ganar en Lecce y luego veremos qué pasa después..

11.30 pm

Tensiones pasadas

Rudi García a DAZN: “¿Nápoles esta noche? Hemos vuelto a poner el reloj en la hora correcta. En Bolonia todos estábamos decepcionados y enojados por no ganar, como dije antes, puede suceder, explicamos, las cosas han vuelto a la normalidad matemática. Luego hubo cosas que gestionar, episodios torpes, y nadie quiso hacer daño al Tik Tok del jugador del Napoli ni a Víctor en sus redes sociales, pero son reacciones instintivas y comprensibles. No sé si volverá a tener la camiseta del Napoli en su perfil, hará lo que quiera pero le encanta la camiseta y lo está dando todo por el Napoli también este año. Soy entrenador desde hace casi treinta años. Al principio el campo era un 80% y lo no deportivo un 20%, medio ambiente, medios de comunicación. Ahora es cuestión de gestionar lo que es el 80% y el 20% del campo. Es parte del trabajo. Si no lo sabes, si no te gusta, haz otra cosa.. Kafara, tras marcar un gol, estaría mucho más ligero y no pensaría más en ello. Deberías divertirte jugando. Hay pocos jugadores que vayan más allá del hombre. Él lo tiene y le animamos a que lo haga, cuando está alegre y feliz, todo se junta como esta noche.“.

23.27

Mis saludos para Osimhen

Rudi García:”¿Apretón de manos con Osimhen? Ella lo felicitó. Tuve una excelente relación con Víctor desde el principio. Entonces estoy feliz porque marcó un gol. El delantero siempre quiere marcar goles. También ha tenido mala suerte entre los palos y los palos los últimos partidos, pero mantuvo la calma y se centró en el partido como le dije. ¿la multa? Es un lanzador de penaltis, cuando alguien comete un error no lo quito del principio de la lista. “También fue bueno ayudando a Zelensky”.

23.26

Rudi García en DAZN

Rudi García llega a través de los micrófonos de DAZN: “No te preocupes por mí, tengo experiencia y tengo un poco de amplitud. Jugamos bien y estoy feliz por los chicos. Me alegré de ver al Napoli gestionando bien el partido. Pienso en los dos goles que marcó Kafara después de eso. Esto significa tener fuerza mental. Lo único negativo es recibir el gol. Ganamos como queríamos ganar.“.

23.05 horas

La alegría de los infieles

Mientras esperaba a Rudi García, Kvaratskhelia habló por los micrófonos de DAZN: “Me alegro de haber vuelto. estoy feliz. No marcar goles durante seis meses te pone nervioso, eso es normal. Hoy merecíamos ganar. Después del éxito ante el Sassuolo, hablamos entre nosotros y también hablamos con el entrenador. Entendimos que era importante volver a jugar así. No importa quién marque, lo que importa es contribuir a la victoria. Ir a Nápoles“.

11 pm

El entrenador es abucheado antes del partido

Rudi García sonríe tras la victoria de su equipo Napoli tras tres partidos sin goles. Sin embargo, el técnico francés fue abucheado por el público antes del partido, cuando el locutor leyó las alineaciones. García paga el precio del choque con Osimhen el pasado domingo en Bolonia.

22:45

Las palabras de García próximamente

Rudi García aparecerá próximamente en los micrófonos de DAZN y Sky para comentar el partido de esta noche.

Estadio Diego Armando Maradona, Nápoles