Mundial de Qatar en directo | Partidos de octavos de final: Hoy, Holanda – Estados Unidos, y Argentina – Australia

De A. Bocci, A. Ravelli, P. Tomaselli, Corresponsales en Doha y Redazione Sport



Cobertura en vivo del Mundial de Qatar 2022 con todos los partidos, noticias y formaciones en el campo, el campeonato de Corea del Sur y Portugal 2-1 y Ghana-Uruguay 0-2

Tenía claro que me iba después del Mundial. Incluso si lo hubiera ganado, ese habría sido el caso. Tras quedar eliminado en la fase de grupos, Otto Addo, seleccionador de Ghana, explicó el motivo de su decisión: Mi familia y yo vemos nuestro futuro en Alemania. Me encanta mi papel en el Dortmund. Addo, de 47 años, ex internacional de Ghana, reemplazó a Milovan Rajevac, quien fue despedido en febrero, inicialmente como entrenador interino y luego con un contrato hasta finales de diciembre. También tiene el papel de entrenador de talentos en el Borussia Dortmund. Nació en Hamburgo de padres ghaneses y ha pasado la mayor parte de su carrera como jugador y entrenador en Alemania.

Tras el nocaut de anoche ante Camerún, Brasil vuelve a mirar a la enfermería con aprensión, de cara a los octavos de final. El lunes por la noche, el verde y el oro desafiarán a Corea del Sur: pueden recuperar a algunos jugadores importantes pero también perder a otros. La estrella del Paris Saint-Germain, Neymar, y los jugadores de la Juventus, Danilo y Alex Sandro, se perdieron el partido de Camerún.. Para ellos, en la rueda de prensa del final del partido, llegaron palabras de aliento del médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar. Neymar y Alex Sandro aún no han retomado el trabajo con balón, pero lo harán mañana (hoy, ed.). Será interesante ver cómo reaccionan. Con base en los resultados de las distintas pruebas, en los próximos dos días sabremos si pueden jugar o no los octavos de final, dijo Lasmar. Por otro lado, Danilo ofrece una evolución muy positiva.Agregó el médico de Brasil.

09:02 – Entrenador de EE. UU.: Contra Holanda aplicaré lo que aprendí cuando jugué allí

El entrenador de EE. UU., Greg Berhalter, habló con los periodistas sobre su pasado jugando en los Países Bajos con el Zwolle hace 28 años. Berhalter Tiene la intención de aplicar las lecciones aprendidas de esa experiencia en el partido contra Holanda. Berhalter dijo que fui a Holanda justo después de graduarme de la universidad y que no estaba del todo preparado para el fútbol profesional. El entrenador estadounidense concluyó que si no hubiera estado en Holanda, no creo que hubiera tenido esa experiencia que realmente me ayudó a dar forma a mis pensamientos.