Mujeres que se hacen llamar sus madres

Con Juicio histórico A fines de abril, el Tribunal Constitucional italiano confirmó la ilegalidad de las normas que exigen que los niños reciban automáticamente un apellido paterno, lo que permite a los padres de parejas heterosexuales él decidió Si se les dará sólo el título del padre, o sólo el título de la madre, o ambos, en el orden que prefieran. Sin embargo, también está en Italia. prohibido Dar al hijo el mismo nombre que su padre, si está vivo, así como el nombre de un hermano o hermana vivo.

Otros estados, en cambio, no contemplan esta prohibición. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la práctica de nombrar a los niños con el nombre de su padre, a veces con la adición de la palabra “Junior”, está muy extendida, aunque en declive, como ocurrió con el expresidente estadounidense Donald Trump y su hijo mayor. , Donald Trump Jr., o Martin Luther King Jr., que lleva el mismo nombre que su padre, que también es capellán. Por otro lado, son raras las madres que llaman a sus hijas por su nombre y apellido: una elección que se remonta sobre todo a la posición feminista.

Por cierto, en los Estados Unidos, la mayoría de las mujeres casadas toman apodo del marido; Solo una parte de ellos conserva su apellido o va seguido del nombre de su cónyuge, como la excandidata presidencial Hillary Rodham Clinton, Nee Rodham y la esposa de Bill Clinton. En los últimos años, cada vez son más las niñas y los niños a los que se les asigna el apellido paterno y materno, pero la opción más común es mantener el apellido paterno. Esta es también la razón por la cual las niñas deben tener el mismo nombre y apellido que su madre. gesto de ruptura Con el pasado y la situación tambiénExpresión de la individualidad.

Casi todo el mundo en Estados Unidos conoce a alguien con el nombre de su padre pero no se puede decir lo mismo de las mujeres que comparten el nombre de su madre, tanto que los ejemplos que se utilizan son pocos y casi siempre los mismos: Nancy Sinatra, hija del cantante Frank Sinatra a su esposa Nancy Sinatra, de soltera Barbato, Anna Eleanor Roosevelt, hija de Anna Eleanor Roosevelt y el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, quien tuvo una hija y luego una nieta llamada Anna Eleanor.

Otro ejemplo viene de la cultura televisiva, también muy conocida en Italia: un héroe madre como amiga, madre e hija, lleva el mismo nombre, Lorelai Gilmore. El título original de la serie es correcto. chicas gilmoreEsas son las chicas Gilmore: Rory, el apodo que se le da a la hija adolescente, explica en el episodio uno que Lorelai también es el nombre de una madre soltera, que “mientras estaba en el hospital se preguntaba por qué a las niñas nunca se les daba el nombre de su madre”, porque los padres a menudo lo hacen. En definitiva, su feminismo asentó mi nombre. Personalmente, creo que el efecto de la anestesia epidural también contribuyó”, en referencia a la anestesia que se administró durante el parto, agrega Rory.

En diferentes sociedades se utilizó la costumbre de dar a los hijos el apellido paterno para establecer el parentesco y así asegurar la transmisión de los derechos de propiedad y herencia, pero también para transmitir tradiciones familiares y reputación: lazos que no siempre habían existido eran igualmente evidentes si el apellido de la madre había sido transferido. Por las mismas razones, en algunos países de donde procedían los primeros inmigrantes que se asentaron en Estados Unidos, como Alemania y Holanda, era frecuente Dándole al primogénito el nombre del abuelo paterno y al segundo el nombre del abuelo de su madre, en cuanto al tercero, elige el nombre del padre.

Algo similar era común en Irlanda para las líneas maternas: a la hija mayor se le daba el nombre de la abuela materna, el nombre de la segunda abuela paterna, la tercera la materna y la cuarta la tía abuela materna. . Sin embargo, la costumbre de dar directamente el nombre de la madre no tuvo la misma prevalencia frente a la elección de dar a los hijos el nombre del padre, que también se asoció especialmente en el siglo XX con el estatus social y el deseo de crear algún tipo de linaje.

Me gusta . dichoatlántico Susanna Wilson, experta en arte y madre de una niña que lleva su nombre, hoy da su nombre a una hija para permitir que una madre “reivindique” un aspecto de sí misma o de su personalidad, algo que las mujeres tienden a estar “desanimadas a hacer”. Todavía es impactante para la gente saber que ella y su hija tienen exactamente el mismo nombre y que en promedio piensan que es una elección, dice Nancy Soeder Peltz, entrenadora de patinaje artístico de Illinois y madre de Nancy Soeder Peltz, Jr. : Sin embargo, dice, nadie hace las mismas preguntas cuando un hombre le da su nombre a su hijo.

L ‘atlántico Él escribe que hoy en día, en los Estados Unidos, los hombres con el mismo nombre que su padre son cada vez menos y es difícil determinar si el número de mujeres a las que se les llama madres está aumentando debido a la insuficiencia de datos y porque muchas de ellas no lo hacen. oferta para utilizar Junior, lo que facilita la investigación. Sin embargo, parece que son relativamente pocos y no todos están entusiasmados: algunos no creen que ayude a fortalecer los lazos con sus madres, y otros piensan que no representa su individualidad.

Brian Powell, profesor de sociología en la Universidad de Indiana, señala que en las últimas décadas se han usado muchos nombres nuevos en los Estados Unidos, nombres que se han distorsionado o no se han usado antes, por lo que no sería sorprendente que más niñas Como sus madres: “Podría ser una consecuencia lógica de un movimiento general hacia una mayor libertad y flexibilidad en el tipo de nombres que se les puede dar a las personas”, dijo Powell.

