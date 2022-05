“Los Donbass son baratos, ya están derrotados” – Il Tempo

Lucio Carracciolo no utiliza las suaves palabras de Vladimir Putin. El editor de la revista geopolítica Limes fue invitado al episodio del 8 de mayo de Mezz’ora in Più, el programa de entrevistas dominical Rai3 conducido por Lucia Annunziata, y habla sobre los avances actuales de Rusia en Ucrania: “Putin no puede ir mucho más allá antes de donde viene, no tiene la fuerza para hacer esto Ha gastado una parte importante de su potencial de guerra para apoderarse de Donbass, que francamente no es un objetivo envidiable, al contrario … Si miramos más allá, no lo hago saber cómo Rusia puede ayudar a reconstruir la región ahora semidestruida e incluso casi despoblada, ya era un mal comienzo, tendría que tratar de considerar la derrota como una victoria”.

“Si ahora quiere tomar el automóvil a Moscú para llegar a Crimea, con la esperanza de que no le pase nada en la carretera. Odessa ya era muy diferente, y podría ser simbólicamente importante, es una ciudad muy conocida, y significaría el cierre de Ucrania al mar. Todavía puede hacerlo. La guerra mundial en Mariupol, como enfatiza Caracciolo en la conclusión, es algo incorrecto “.

