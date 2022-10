Mujer mal diagnosticada con esclerosis múltiple durante 13 años, los médicos dijeron que el dolor se debía al ‘ejercicio’

Una mujer con esclerosis múltiple dijo que había sido mal diagnosticada durante 13 años, y los médicos le dijeron que debería “hacer ejercicio” o prepararse una “bebida mezclada” para aliviar su dolor intenso.

Lindsey Cohen Karp, de 39 años, autora de libros infantiles de Filadelfia, Pensilvania, dijo que ha luchado con “fatiga debilitante, problemas de movilidad y dolor” durante más de una década.

Eventualmente se volvió “incapaz de caminar” porque su resistencia era demasiado baja, pero los médicos no pudieron descubrir qué le pasaba.

Después de pasar 13 años buscando una respuesta, finalmente en 2018 le diagnosticaron esclerosis múltiple, una enfermedad en la que el sistema inmunitario desgasta la cubierta protectora de los nervios, interrumpiendo la comunicación entre el cerebro y el cuerpo.

Si bien estaba aterrorizada por lo que la enfermedad podría hacerle a su cuerpo, Lindsey recordó sentirse “extremadamente aliviada” después de no saber nada sobre lo que la había estado atormentando durante tantos años.

¿Qué es la esclerosis múltiple? En la EM, su sistema inmunológico ataca la cubierta protectora de sus nervios

Esto causa problemas de comunicación entre su cerebro y el resto de su cuerpo.

En última instancia, la enfermedad puede causar daño o deterioro permanente de los nervios.

Los síntomas incluyen: entumecimiento o debilidad en las extremidades, una sensación de descarga eléctrica que ocurre con ciertos movimientos del cuello, temblores, falta de coordinación, problemas de visión, dificultad para hablar, cansancio, mareos y problemas con la función sexual, el intestino o la vejiga.

Algunas personas con EM pueden perder la capacidad de caminar de forma independiente, mientras que otras pueden experimentar largos períodos de remisión sin ningún síntoma nuevo.

No hay cura para la esclerosis múltiple. Sin embargo, los tratamientos pueden ayudar a acelerar la recuperación de los episodios, modificar el curso de la enfermedad y controlar los síntomas.

La madre de dos hijos dijo que visitó a varios médicos para tratar de averiguar qué le pasaba, e incluso viajó a otros estados.

“Soporté un examen de mamas innecesario porque el médico lo ordenó”, recuerda.

“[Another] El médico me dijo que no había respuesta porque mi cuerpo seguía cayendo, así que solo estar allí fue una lucha.

Las sugerencias sin sentido iban desde el ejercicio hasta la psicoterapia y una bebida mezclada, como si Smirnoff con una pizca de jugo de arándano pudiera evitar que mi cuerpo se deteriorara.

sobre su ArtículosExplicó que si bien “caminar y estar de pie era difícil”, eventualmente aprendió “a vivir con su nuevo cuerpo”.

“Tuve que caminar una distancia corta, sentarme y descansar, y luego hacer un poco más”, explicó.

Me dolía la pierna y sentía como si se me acabara la energía, como un coche con el depósito de gasolina casi vacío.

Me pinchaba y ella me pinchaba y me pinchaba más. Conseguir trabajo de laboratorio constantemente era mi nueva normalidad.

En algún lugar de las profundidades de mi mente cansada, una voz me dijo que siguiera viviendo mi vida. Parte de la esperanza me aseguró que mi investigación médica continua eventualmente conduciría a un diagnóstico.

Luego, 13 años después, todo cambió cuando un médico le hizo una resonancia magnética y notó “manchas blancas” en una imagen de su cerebro.

“Estas son áreas de desmielinización”, recordó haberle dicho en su artículo de Insider. El líquido cefalorraquídeo mostró evidencia de inflamación. Lo que estamos tratando aquí es la esclerosis múltiple.

Después de pasar 13 años buscando una respuesta, finalmente le diagnosticaron esclerosis múltiple en 2018.

Lindsey comenzó a tomar medicamentos para la afección, lo que ayudó a que su cuerpo volviera a “ser antes”. Mientras todavía tenía ataques de irritación, dijo que “finalmente se reconoció a sí misma de nuevo”.

Ella dijo que sus “palabras llenaron su cerebro” se sentían como “carbonatos de un refresco, desvaneciéndose en su mente y ahogando sus pensamientos”.

‘Fue un buen día. La respuesta significa tratamiento, y lo merezco más que cualquier otra cosa.

Ahora, la escritora (a quien se ve de niña con su madre) dijo que piensa en el médico que finalmente le dio el diagnóstico ‘todos los días’, explicando que es la única razón por la que su ‘vida continúa’ y que sus dos hijos ‘tener una ‘madre’.

Hable enfáticamente, como si 13 años de no ser diagnosticado con síntomas como fatiga debilitante, problemas de movilidad y dolor, fueran solo un gran malentendido.

“La idea de que una simple prueba proporcionaría la respuesta que me había estado perdiendo durante 13 años parecía un sueño”.

Lindsey comenzó a tomar medicamentos para la afección, lo que ayudó a que su cuerpo volviera a “ser antes”. Si bien todavía tenía brotes, dijo que “finalmente se había reconocido a sí misma de nuevo”.

Ahora, la escritora dijo que piensa en el médico que finalmente le dio el diagnóstico “todos los días”, explicando que es la única razón por la que su “vida sigue” y que sus dos hijos “tienen una madre”.

Pienso en ello cada día. Recuerdo su buen carácter y su capacidad para pensar fuera de la caja.

“Reconozco mi aprecio por tener el universo conectado conmigo y permitiéndole guiarme a través del comienzo de mi viaje con EM.

Sin él, definitivamente aún no sería diagnosticado, no podría caminar y no tendría resistencia. Sin él, mis hijos no tendrían madre.

No muchas personas pueden decir que sus vidas existen gracias a un buen ser humano. Puedo. Nunca lo olvidaré.

Ahora está escribiendo unas memorias que detallan su experiencia y, a menudo, habla abiertamente sobre vivir con EM en su blog.

En su blog, habló sobre su incapacidad para participar en algunas actividades físicas con sus hijos.

Dijo que si bien “no puede participar en todas las actividades familiares”, ha “encontrado actividades que se ajustan a su nivel de habilidad”.

“Siempre habrá días que pase al margen”, escribió. “Pero mi esperanza es que los momentos en los que estoy se mantengan feliz y poderosamente al frente de sus mentes”.

En una publicación, habló sobre su incapacidad para participar en algunas actividades físicas con sus hijos.

“No puedo participar en todas las actividades familiares”, dijo. “La verdad es que mis hijos recordarán los eventos sin mí, y aunque me alivia que puedan pasar por estas experiencias con mi esposo, una parte de mí se aflige por los recuerdos de los que nunca seré parte”.

Si bien hay algunas cosas que no puede hacer, como caminar, dijo que ha “encontrado actividades que se ajustan a su nivel de habilidad”, como andar en bicicleta.

“Cuando ando en bicicleta, siento que mi cuerpo está libre de enfermedades”, continuó.

La debilidad que siento al caminar se desvanece a medida que pedaleo hacia adelante. Con el viento hacia mí y mis hijos a mi lado, ahora formamos recuerdos familiares que nunca olvidará. Afortunadamente, soy parte de estos recuerdos.

Siempre habrá días que pase al margen. Mis hijos recordarán que no puedo estar presente en hitos o aventuras importantes de vez en cuando.

Pero espero que los momentos en los que estoy allí feliz y fuerte estén al frente de sus mentes.

Vivir con EM a veces significa perderse grandes días en la vida de mis hijos, pero también significa que los momentos en los que estoy son mucho más significativos. Esto hace que todo valga la pena.