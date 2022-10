Misteriosos reflejos en Marte pueden provenir de algo más extraño que el agua

Los científicos que reconsideran una misteriosa señal del polo sur de Marte han sugerido una posible nueva explicación, y no es un buen augurio para las esperanzas de encontrar agua líquida en el Planeta Rojo.

En 2018, los científicos utilizaron datos de la Agencia Espacial Europea Expreso de Marte Esto fue anunciado por el instrumento de sondeo de ionosfera y radar avanzado de Marte de la Tierra (MARSIS) Notaron una señal de radar que podría interpretarse como evidencia de agua líquida . Esta señal, un extraño reflejo brillante, vino del polo sur de Marte en una región conocida como Ultima Scopuli. Los investigadores que estudian la inversión ahora sugieren que la señal no provino del hielo en sí, ni siquiera del agua líquida, sino de las capas geológicas subyacentes compuestas de minerales y dióxido de carbono congelado. En particular, resulta que el grosor de estas capas, y no en qué consisten, crea un reflejo del otro mundo.

sobre mí una tierra Reflejos deslumbrantes como estos a menudo provienen del agua líquida. Por ejemplo, los lagos subglaciales como el lago Vostok en la Antártida, que han estado bajo más de dos millas (3 kilómetros) de hielo durante millones de años, están provocando una señal de radar tan brillante como las de Marte . Sin embargo, la mera posibilidad de que ocurra algo así en Marte no garantiza la existencia de agua líquida.

El equipo de investigación utilizó datos de radar de MARSIS, junto con simulaciones por computadora, para investigar este misterio. Los científicos simularon capas de hielo y otros materiales, como roca basáltica que se formó después de antiguas erupciones volcánicas en Marte, para ver cómo estos materiales interactúan con la luz entrante.

Debido a que hay una gran cantidad de dióxido de carbono congelado en el polo sur de Marte, el científico planetario de la Universidad de Cornell y autor principal, Dan Lalish, estaba seguro de incluir capas de este hielo en las simulaciones. Una simulación en particular, usando una capa de hielo de dióxido de carbono y debajo de hielo de agua, mostró que la separación y el grosor de las capas determinan la fuerza de la reflexión.

Estudios previos en los que trabajó Lalich también encontraron que ciertos minerales también pueden evocar una reversión como esta. Él cree que incluso las capas de hielo polvoriento del Planeta Rojo son capaces de hacer esto. En cualquier caso, no se requiere agua líquida para crear el reflejo.

dicho en declaración . “El objetivo de esta investigación es que la composición de las capas basales sea menos importante que el grosor y la separación de las capas”.

La nueva investigación no significa que no haya posibilidad de que haya agua líquida en algún lugar de Marte.

“Ninguno de los trabajos que hemos realizado refuta la posibilidad de que exista agua líquida allí”, dijo Lalish. “Simplemente pensamos que la hipótesis de la interferencia es más consistente con las otras observaciones. No estoy seguro de que nada menos que el entrenamiento pueda probar que cualquiera de los lados de este debate sea definitivamente verdadero o falso”.

Ya sea bajo un glaciar o en las profundidades de la superficie chamuscada rojiza del planeta, el agua, y tal vez los rastros de vida, todavía pueden estar al acecho en alguna parte.

La investigación se describe en un artículo publicado el 28 de septiembre. astronomía natural (Se abre en una nueva pestaña).