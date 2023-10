MotoGP 2023. Pensamientos, preguntas y consideraciones tras el Gran Premio de Australia – MotoGP

El miedo de Di Giannantonio . Él mismo lo dijo: en la curva cuatro pensó que tenía dos corredores delante compitiendo por el título y no fue tan agresivo como podría haber sido;

La gran determinación de Zarco . A la rapidez hay que sumarle determinación: vio la posibilidad de ganar y no hizo ningún descuento a nadie;

preguntas y respuestas



aDespués de todo, ¿quién se decidió por la parte trasera blanda?

Martin dijo que la decisión fue 100 por ciento suya. Según la información que recopilé, este fue efectivamente el caso.

¿Debería el equipo haberlo “obligado” a lanzar ante los medios?

En mi opinión, no, no se puede ir en contra del sentimiento del piloto: Martin se sentía seguro con este neumático y habría sido contraproducente obligarlo a una conducción intermedia. Si no hubiera estado compitiendo con ese neumático, ¿cómo habría reaccionado el piloto?

¿Fue correcto no correr el sprint?

Sí, sin duda.