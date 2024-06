Monza, Galliani anuncia a Nesta: “Posiblemente el entrenador”

Durante la rueda de prensa celebrada hoy en Milán, en la que se mostró la etiqueta del vino que lleva su nombre, el director general de Monza afirmó: Adriano GallianiEl nuevo entrenador ya ha sido anunciado Alessandro Nesta“Es posible que Nesta sea el entrenador del Monza. Tiene que arreglar las cosas con Reggiana, que es un club amigo. Así que guardemos una botella en el frigorífico, pero la situación tiene que resolverse positivamente. No quiero Espera eso.” “Pero en mi opinión, esto llevará poco tiempo y Nesta probablemente será nuestro entrenador”.

Después, Galliani también habló de lo que le convenció para centrarse en Nesta en el banquillo del club: “Soy alumno de Silvio Berlusconi y aunque no he aprendido todo de él, he aprendido algo en 45 años, como el Lo que necesitamos para innovar. Milán Berlusconi nació el 1 de julio de 1987. Con la llegada de un entrenador que en aquellos días sólo había estado un año en la Serie B con el recién ascendido Parma, los entrenadores partieron desde el tercer puesto y fueron ascendiendo poco a poco. Poco y el Milán eligió a un entrenador que nunca había entrenado en la Serie A.

Cuando fichamos a Palladino, a quien ahora toda Italia quería y me alegro por él, nunca había formado profesionales. Nesta ha tenido su propio camino, dijo que era un héroe inalcanzable y fue uno de los mejores defensores del mundo. Siempre pensé que era más fuerte que Thiago Silva y que sea un gran jugador puede ayudarme. Siguió el camino empezando en Miami y creciendo, luego regresó a Italia y hizo un muy buen torneo, en cuanto a la relación entre el equipo y los resultados, en Reggiana. Teniendo todo esto en cuenta, tomamos la decisión”.