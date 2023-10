Mirta Merlino y Barbara Durso se dispararon en las redes sociales: el ataque que nadie imaginó

Algunas palabras utilizadas recientemente por Myrta Merlín a tarde 5 Desataron una tormenta en la emisora. En un episodio de hace unos días, en referencia a la masacre de Alejandría, donde un hombre mató a su esposa, hijo y suegra antes de suicidarse, el periodista habló de “exceso de amor”. Por eso la inundaron las críticas. Merlino entonces decidió responder con una larga publicación en Instagram, en la que invitó a todos a ir a ver el episodio del programa nuevamente para entender lo que realmente quiso decir con esa afirmación.

Mucha gente se puso del lado de la emisora. Un usuario en particular, por un lado defendió a Mirta Merlino, y por otro lado atacó indirectamente a la ex presentadora de tarde 5, Barbara Durso: “¡Las personas que no tenían prejuicios sobre usted y su profesionalismo entendieron lo que quería decir y sobre todo de cualquier manera! Desafortunadamente, estas personas que comentan se han olvidado por completo de los idiotas que vinieron antes que usted – escribió el usuario – De repente todos se olvidaron frases inapropiadas y reacciones inapropiadas ¡Y sobre todo las caritas sonrientes inapropiadas! ¡Todo se olvida de repente! ¡Esto se debe a que lamentablemente están haciendo todo lo que está en sus manos para frustrarte e intentar que dejes de conducir!

Lea también: Mirta Merlino, amenazas en vivo en Pomeregio 5: “Te mataré”

Lo que sorprendió a otros usuarios de la plataforma fue el hecho de que Merlino había puesto “Me gusta” Este comentario, sin embargo, contiene un ataque implícito a D’Urso. Si una persona piensa que la presentadora solo quería agradecer al usuario las amables palabras hacia ella, otra no descarta que pueda haber algo más detrás de su gesto.