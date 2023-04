Mira a SpaceX lanzar 46 satélites Starlink hoy después de un retraso

Actualización para el 26 de abril a las 9:50 a. m. EST (14:50 GMT): SpaceX ahora apunta a más tardar el jueves (27 de abril) para lanzar 46 satélites Starlink sobre un cohete Falcon 9 debido a un “posible aterrizaje fallido” durante el intento del 26 de abril.

SpaceX planea lanzar otro gran lote de sus satélites de Internet Starlink y aterrizar el cohete de regreso en el mar el jueves por la mañana (27 de abril), y puede ver el evento en vivo.

Un cohete Falcon 9 que transportaba 46 naves espaciales Starlink está programado para despegar de la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California el jueves a las 9:40 a. m. EDT (1340 GMT; 6:40 a. m. hora local de California) después de un aborto debido a problemas de aterrizaje. 26 La misión también se ha retrasado desde el 25 de abril.

Vea el lanzamiento en vivo aquí en SpaceX, cortesía de SpaceX, o directamente a través de la compañía. Se espera que la cobertura comience unos cinco minutos antes del despegue.

Un cohete SpaceX Falcon 9 lanza 56 de los satélites de Internet Starlink desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida el 24 de marzo de 2023. (Crédito de la imagen: SpaceX a través de Twitter)

Si todo sale según lo planeado, el Falcon 9 regresará a la Tierra para aterrizar unos 8,5 minutos después del despegue, y se instalará silenciosamente en la cubierta de la nave no tripulada de SpaceX, Of Course I Still Love You, que estará estacionada frente a la costa de California.

Será el decimotercer lanzamiento y aterrizaje de este propulsor en particular, Según la descripción de la misión SpaceX (Se abre en una nueva pestaña). Si bien ese número es impresionante, es solo un poco menos que el récord de reutilización de refuerzo de SpaceX de 15 vuelos.

Mientras tanto, la etapa superior del Falcon 9 seguirá remolcando la 46.ª nave espacial Starlink a la órbita terrestre baja, donde se desplegará unos 59 minutos después del despegue.

Starlink es el agregador de banda ancha masivo y en constante crecimiento de SpaceX. Actualmente consta de unos 4.000 satélites globales, pero ese número eventualmente podría crecer a más de 40.000.

El lanzamiento del jueves será la misión orbital número 27 del año para SpaceX. La compañía también lanzó una misión extraorbital de alto perfil la semana pasada: el primer vuelo de prueba de un rover completamente apilado, el vehículo gigante que SpaceX está desarrollando para transportar personas y carga a la Luna, Marte y más allá.

Starship se desempeñó relativamente bien en el primer vuelo, que despegó de las instalaciones de Starbase de SpaceX en el sur de Texas. La nave de 120 metros (394 pies) alcanzó una altitud máxima de 39 kilómetros (24 millas) antes de experimentar varios problemas que llevaron a SpaceX a lanzar una autodestrucción en los cielos sobre el Golfo de México.

Nota del editor: Esta historia se actualizó el 26 de abril para reflejar el intento de lanzamiento abortado y el nuevo objetivo de la misión, que se lanzará el 27 de abril.