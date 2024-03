Cómo observar, comprender y mantenerse a salvo

La surrealista oscuridad del mediodía causada por un eclipse solar total pasará sobre Estados Unidos el 8 de abril de 2024, y hay mucho que saber antes del gran día, que no volverá a suceder hasta dentro de casi dos décadas.

De todos los espectáculos celestes, ninguno se compara con un eclipse solar total, cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean y una estrecha franja de la Tierra queda sumergida en la sombra de la Luna.

Pero ver la vista por ti mismo requiere algo de planificación: necesitarás saber dónde está el camino de la totalidad, cómo conseguir gafas, qué tan malo es el tráfico y muchas otras cosas.

Siga leyendo para obtener respuestas a todas sus preguntas relacionadas con el eclipse, incluido cómo hacerlo. Mira el eclipse, Entendiendo el eclipse Y Mantente a salvo durante el eclipse.

Eclipse solar 2024: que saber y cómo prepararse El experto en astronomía de AccuWeather, Brian Lada, explica los aspectos clave que hay que saber sobre el próximo eclipse solar total que oscurecerá los cielos de Estados Unidos desde Texas hasta Maine el 8 de abril.

¿Cómo veo el eclipse solar de 2024?

Hay varias formas de ver el eclipse:

Vive la experiencia completa en persona : Si estuvieras en una estrecha franja de territorio estadounidense que se extiende desde Texas hasta Maine, verías la luna bloqueando el sol y su sombra proyectando una sombra sobre la Tierra durante unos minutos. Podrás mirar brevemente hacia arriba sin protección para los ojos y ver la luna bloqueando el sol.

: Si estuvieras en una estrecha franja de territorio estadounidense que se extiende desde Texas hasta Maine, verías la luna bloqueando el sol y su sombra proyectando una sombra sobre la Tierra durante unos minutos. Podrás mirar brevemente hacia arriba sin protección para los ojos y ver la luna bloqueando el sol. Mirar desde fuera del curso universitario : Gran parte de los Estados Unidos obtendrá una vista parcial del eclipse que no es tan impresionante como estar en la trayectoria del eclipse total. La Tierra no quedará sumida en una oscuridad total y tendrás que usar gafas para ver la Luna bloqueando parcialmente el Sol.

: Gran parte de los Estados Unidos obtendrá una vista parcial del eclipse que no es tan impresionante como estar en la trayectoria del eclipse total. La Tierra no quedará sumida en una oscuridad total y tendrás que usar gafas para ver la Luna bloqueando parcialmente el Sol. Mira una transmisión en vivo: Vuelva a consultar el 8 de abril para ver una transmisión en video de la pista general. No es como estar allí en persona, pero al menos no tendrás que quedarte en el tráfico.

¿A qué hora será el eclipse solar del 8 de abril?

El eclipse comenzará en Texas a la 1:27 p.m. EST y terminará en Maine a las 3:35 p.m. EST, pero la hora exacta del eclipse varía dependiendo de dónde se encuentre en su trayectoria.

Puede buscar por código postal para encontrar la hora exacta de su ubicación.

¿Dónde será visible el eclipse de abril?

Los 48 estados inferiores de EE. UU. verán al menos la luna cruzando el sol, pero esa vista es trivial en comparación con estar en el camino de la totalidad.

Dado que la ruta estrecha incluye o está ubicada cerca de algunas de las ciudades más grandes del país, se espera que millones de personas se congreguen en una franja de tierra de poco más de 100 millas de ancho que se extiende desde la frontera entre Texas y México hasta la frontera entre Maine y Canadá.

Estas son las principales ciudades de cada estado donde puede esperar experimentar el eclipse total (tenga en cuenta que los horarios incluidos no tienen en cuenta cuándo comienza y termina el eclipse parcial):

Dallas, Texas: 1:40 – 1:44 p.m. (hora central del Pacífico)

Idabel, Oklahoma: 1:45-1:49 p.m. CST

Little Rock, Arkansas: 1:51 – 1:54 p. m. CST

Poplar Bluff, Misuri: 1:56 – 2:00 p. m. CST

Paducah, KY: 2-2:02 p. m. CST

Carbondale, Illinois: 1:59 – 2:03 p. m. CST

Evansville, Indiana: 2:02-2:05 p.m. hora central (hora central)

Cleveland, Ohio: 3:13-3:17 p.m. EST

Erie, Pensilvania: 3:16-3:20 p.m. EST

Búfalo, Nueva York: 3:18-3:22 p.m. EST

Burlington, Vermont: 3:26-3:29 p.m. EST

Lancaster, Nueva Hampshire: 3:27-3:30 p.m. EST

Caribou, Maine: 3:32-3:34 p.m. EST

¿Las nubes oscurecerán el eclipse de abril de 2024?

Es demasiado pronto para decirlo con certeza, pero la historia ofrece algunas pistas.

Las posibilidades de cielos nublados son muy altas a lo largo de la trayectoria norte del eclipse, y áreas como Buffalo tienen una probabilidad entre tres de cielos despejados a principios de abril.

Los cielos suelen estar más despejados en el sur. A lo largo de la frontera entre Texas y México, las posibilidades de cielos despejados pueden ser casi del 75%.

Tenga en cuenta que las nubes no siempre estropean un eclipse. Las nubes altas y débiles no arruinarán la vista de la misma manera que lo harían las nubes gruesas y bajas. En este caso, no podrás ver la Luna pasar por delante del Sol, pero sí notarás una oscuridad repentina en el recorrido del eclipse total.

¿Cuál es el mejor lugar para ver el eclipse?

Texas es considerado el mejor estado para ver el eclipse. Hay muchas posibilidades de que el cielo esté despejado y su ubicación a lo largo de la trayectoria sur del eclipse significa que la totalidad durará un poco más.

¿Será malo el tráfico?

Lo más probable es que sí, especialmente después de que termine el eclipse. Millones de personas se reunirán en el estrecho camino de la totalidad, y luego muchos intentarán salir todos de una vez una vez que termine el eclipse.

Cuando un eclipse solar total pasó sobre Estados Unidos en 2017, los informes dicen que algunos atascos de tráfico no desaparecieron por completo durante más de 12 horas.

¿Qué es un eclipse solar? Definición explicada.

Un eclipse solar total ocurre cuando tres cuerpos celestes (el Sol, la Luna y la Tierra) se alinean de cierta manera en el espacio.

Según la NASA, un eclipse solar ocurre cuando la luna pasa entre el sol y la Tierra. Esta alineación proyecta una sombra en movimiento sobre el suelo que bloquea total o parcialmente la luz solar en algunas áreas. Esto da como resultado un período de oscuridad parcial o total en una zona estrecha de tierra.

El camino es muy estrecho debido a la enorme distancia y tamaño del Sol, así como a la distancia de la Luna a la Tierra. Esto enfoca la sombra de la Luna en un área de la Tierra mucho más pequeña que la propia Luna. El movimiento de la sombra a través de la Tierra ocurre cuando la rotación de la Tierra interactúa con la órbita de la Luna.

Un eclipse total ocurre sólo ocasionalmente, porque la Luna no gira en el mismo plano que el Sol y la Tierra. Además, un eclipse solar sólo puede ocurrir durante la luna nueva.

¿Qué distingue a un eclipse solar total?

El eclipse solar total del 8 de abril está causando sensación porque este raro evento representa una experiencia astronómica incomparable que será extraordinariamente accesible para millones de personas.

El eclipse solar total de abril ocurrirá en más lugares de los Estados Unidos que los eclipses totales anteriores y posteriores. La amplia longitud del recorrido de la totalidad, donde los estadounidenses tienen más posibilidades de obtener una visión clara, es “mucho más amplia” que para el eclipse de 2017, según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio.

Un eclipse solar total también es mucho más impresionante que un eclipse lunar o un eclipse solar anular. Durante un eclipse anular, la Luna cubre el Sol pero deja un anillo exterior que algunos llaman “anillo de fuego”: oscurece el cielo en lugar de sumergir a la Tierra en la oscuridad nocturna, que es lo que sucede durante un eclipse solar total. Según la NASA, un eclipse lunar (la aparición de una luna roja) ocurre cuando la luna atraviesa la sombra de la Tierra.

Un eclipse solar total también puede tener un significado espiritual. En las culturas antiguas se veía como un signo de la ira de los dioses o de su inminente partida. Hoy en día, algunas religiones albergan ofrendas y servicios de eclipses.

Históricamente, los eclipses han tenido impactos significativos en las civilizaciones religiosas y espirituales. En el cristianismo se vincula a la oscuridad que acompañó a la crucifixión de Cristo, y en el Islam se vincula a la muerte de Abraham, hijo del profeta Mahoma.

¿Cuándo ocurrirá el próximo eclipse solar?

El próximo eclipse solar total visible que cruzará Estados Unidos después de abril ocurrirá más de dos décadas después, el 23 de agosto de 2044, según la NASA.

Este eclipse no será tan accesible como el eclipse de 2024: la trayectoria de la totalidad en 2044 solo tocará los estados de Montana, Dakota del Norte y Dakota del Sur, según la Planetary Society, una organización sin fines de lucro involucrada en la investigación y la publicidad y alcance político. Defensa del espacio. Otro eclipse total pasará sobre Estados Unidos en 2045 y será más accesible para los estadounidenses, incluidas las personas que viven en California, Florida y Nevada.

¿Qué tipo de gafas se necesitan para un eclipse?

Mirar fijamente los brillantes rayos de un eclipse sin gafas protectoras puede causar daños graves a la retina, por lo que es importante usar un par de gafas de seguridad.

Existe un estándar técnico para las gafas para eclipses, que están diseñadas para bloquear la mayor parte de la luz y permitirle ver con seguridad la luna pasando delante del sol: se llama ISO 12312-2, en honor a la Organización Internacional de Normalización.

Si bien existe la preocupación de que no todas las gafas comercializadas como gafas para eclipse cumplan con este estándar, los expertos dicen que las deficiencias generalmente no son significativas.

¿Cómo saber si las gafas de eclipse son reales?

La NASA compartió una manera fácil de revisar los lentes de eclipse en casa.

Los compradores deben usar gafas y mirar una luz brillante, como una linterna. Si la luz es “muy tenue” o no aparece en absoluto, las gafas están seguras, dijo Susannah Darling, del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, en un video educativo. Los espectadores deberían poder ver el filamento de la lámpara, no el brillo que la rodea.

¿Cómo puedo ver el eclipse sin gafas?

Si no tiene acceso a gafas para eclipses, no use gafas de sol normales; necesita una solución más creativa para una visualización segura, como un proyector estenopeico.

Contribuyendo: Ramón Padilla, Karina Zaitz y Janet Lohrke