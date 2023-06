Milán, Maldini y Massara no serán reemplazados: Cardinale más presente, mercado de Forlani

Presencia

–

Así que imaginemos que el número uno de RedBird, cuando decidió no continuar con Paolo y Ricky, ya tenía muy clara la estructura de la empresa resultante. De donde parte directamente, o más bien la mayor centralización de su personalidad en la dinámica del mundo rossoneri. Y no porque Cardinale hasta ahora no haya sido central: necesariamente ocupa el primer lugar en el fondo y es el mayor accionista del club. No, aquí estamos hablando de la existencia física. Lo mismo que hasta el momento ha levantado cierto desconcierto y más que críticas para aquellos aficionados a los que les gustaría que el inmueble tuviera más presencia en la zona. Ahí está: sucederá. Cardinale vendrá a Milán con más frecuencia y se ocupará personalmente de más asuntos. En cuanto a reemplazar a Maldini y Masara, bueno… no serán reemplazados. No estrictamente hablando. En pocas palabras: el nuevo dt no llegará y el nuevo ds reemplazará al anterior. El reemplazo será más ordenado. Podemos definirlo como “conceptual”, es decir, la división de funciones entre quienes ya están allí. Al menos, será así en los primeros días.