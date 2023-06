Milán, más allá de la despedida de Maldini y Massara: el problema de Pioli y el mercado de fichajes

Media hora de conversación con Jerry Cardinale en un hotel del centro fue suficiente: Paolo Maldini y Frederic “Ricky” Massara se van de Milán. Así, los directores técnicos y los atletas se despidieron del equipo al que llevaron a la victoria en un campeonato y entre los cuatro mejores equipos de Europa. Y los dos renovaron el año pasado hasta 2024. Ya entonces estuvieron a punto de decir adiós. Su destino quedó suspendido durante las negociaciones con Red Bird. Pero incluso en 2019, cuando el dueño era otro, aparecieron algunos crujidos. Luego se olvidó de ganar el campeonato. Esta vez, el motivo de la despedida radica en las “diferencias” sobre la gestión del equipo y el futuro del técnico Stefano Pioli.

problemas

Pero también hay diferencias en los planes para el nuevo ciclo y la próxima temporada en particular. Está claro que RedBird no quedó satisfecho con el desempeño de la temporada, ya que el quinto lugar pasó al cuarto lugar solo por el tiro penal al que estuvo expuesta la Juventus, y con las inversiones veraniegas, con los símbolos de las selecciones de Charles de Kettler y Divock Origi que no dieron resultado. campo. El equipo se enojó tan pronto como se enteraron. Leao acaba de firmar una renovación de contrato con la gerencia actual y podría haber tomado una decisión diferente. Tal vez Theo Hernández se vaya. También Mignan, que también llega con el proyecto artístico de Maldini y Massara. En la reunión crucial, Cardinale estuvo acompañado por Giorgio Furiani, CEO y exdirector de Elliott. Jeffrey Moncada y Hendrik Amstadt ya pueden gestionar el mercado de fichajes.

llamar

Cardinale llamó a Maldini al hotel de Corso Venezia. El enfrentamiento duró 35 minutos. El motivo principal de la disputa fue el presupuesto del mercado de fichajes de 50 millones de euros. Esto corresponde a los ingresos de los finalistas de la Champions League. Massara y su socio querían más dinero. Para competir con los grandes de Europa. Los estadounidenses señalaron la volatilidad del gasto en el reciente mercado de fichajes: De Ketelaere y Origi. También ha habido controversias sobre Pioli. Quién será cuestionado incluso si el contrato expira en 2025. Pero hay rumores de un interés en Antonio Conte. Para Cardinale, la prioridad ahora es la gestión de cuentas.

cambiar el ritmo

allá Gazzetta dello Sport Escribe que la despedida de Maldini y Massara sería una ocasión para un cambio de ritmo por parte del cardenal. ¿Quién se hará cargo ahora más personalmente de los asuntos de los rossoneri? El acuerdo del estadio será un campo de pruebas para la propiedad. Pero la intención de Cardinale es supervisar los asuntos de la empresa día a día. Forlani dirigirá el mercado. Moncada coordina una red de diez ojeadores y seguirá informando de jugadores. Pero, sobre todo, Cardinale cree en el mercado modelo “Mister Moneyball”. Es decir, los jugadores seleccionados en base a los datos.

tesis del cardenal

“Hemos estado invirtiendo en el deporte durante más de 20 años”, dijo Cardinale en una entrevista. “Nuestro modelo de negocios durante la mayor parte de este período ha sido el negocio de los deportes. Se trataba de asociarnos con los titulares de derechos y construir un negocio de valor periférico a su alrededor. Tengo 20 años de negocios detrás de mí para demostrar que nuestro modelo funciona. Todos quieren ganar. Nadie es más competitivo que yo. Quiero ganar el scudetto y quiero ganar la Champions todos los años”.

Gerente Maldini

Maldini regresó a Milán en el verano de 2018, nueve años después de su retiro, donde asumió el cargo de director de desarrollo estratégico en el ámbito deportivo. En 2019, tras la renuncia de Leonardo, Maldini se convirtió en jefe del área técnica. Junto a Massara, Maldini construyó el equipo que ganó el Scudetto en la temporada 2021-2022, devolviendo la bandera italiana al San Siro después de 11 años, conquistando así su primer trofeo como entrenador.

