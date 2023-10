Mil millones de beneficios en paraísos fiscales y excepciones al impuesto mínimo global cuestan 140 mil millones de dólares.

a Impuesto mínimo global para multimillonarios No es una utopía: es la mejor manera de evitar que contribuyan poco o nada a financiar la atención social, las infraestructuras y la transformación ambiental. Combinado con la imposición de importantes impuestos mínimos a las corporaciones multinacionales, sin lagunas ni exenciones, esto recaudaría al menos 500 mil millones de dólares al año. El primer informe global sobre la evasión fiscalMonitor Fiscal de la Unión Europea Y liderado por Gabriel Zucman -que se presenta hoy en la Escuela de Economía de París- no sólo recopila datos basados ​​en el trabajo de más de 100 investigadores de todo el mundo. También envía un mensaje “cultural”: perder ingresos en beneficio de las grandes corporaciones y los ricos es sólo una cuestión de voluntad política.

Se trata de una voluntad que hasta ahora ha estado ausente en casi todos los frentes. el Traslado de ganancias a paraísos fiscales Las multinacionales, que explotaron tras la crisis de 2009, no dan señales de desaceleración: las nuevas estimaciones elaboradas por Zucman con Thomas Torsloff y Ludwig Weir muestran que rondan desde hace años el billón de dólares (el 35% de los beneficios generados fuera del país). (origen) Continúa privando a los Estados de alrededor del 10% de sus ingresos potenciales, porcentaje que para Italia se eleva al 13%. ¿Quién se beneficia de ello? Sobre todo Países Bajos e Irlanda, En 2020, respectivamente, se transfirieron beneficios por valor de 180 y más de 140 mil millones de dólares, frente a los 60 que llegaron a las Islas Vírgenes y los menos de 50 a Luxemburgo. Multimillonarios, socios comunitarios Detener Quienes actúan como intermediarios para obtener ganancias, pagan Los tipos marginales efectivos oscilan entre el 0 y el 0,5%. de su riqueza y alrededor del 25% de sus ingresos (Ve la tabla). Los regímenes fiscales preferenciales para pequeñas categorías de contribuyentes hacen que los países europeos pierdan 7.500 millones de dólares en ingresos fiscales al año. Y el Un impuesto fijo de 100.000 para los millonarios buscados por el gobierno de Renzi Es el peor de los casos, junto con el caso griego, porque ofrece enormes exenciones a un pequeño número de personas superricas.

Al mismo tiempo, los intentos de intervención presentados por los políticos como revolucionarios dieron lugar a medidas decepcionantes. Véase el impuesto mínimo global a las corporaciones multinacionales que entrará en vigor en la UE a partir de enero de 2024 y que acaba de implementar el gobierno Meloni. En 2021, Estados Unidos ha expresado su apoyo al 21%, el nivel del impuesto corporativo interno después de los recortes de Trump (Joe Biden Ahora pretende aumentarlo hasta el 28%). Pero las negociaciones dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos dieron como resultado un acuerdo a la baja, que se fijó en el 15%: un porcentaje muy inferior a la carga fiscal que soporta el empleado. Luego vino la exclusión de la base impositiva de una proporción cada vez menor de los gastos incurridos en el país con impuestos bajos: un incentivo adicional Mover la producción allí – Y acordar no considerar las exenciones fiscales como una reducción del tipo. Finalmente, Estados Unidos no ha ratificado el acuerdo y hasta 2026 los grupos radicados en estados con tipos de interés superiores al 20% no estarán sujetos al impuesto. El resultado, según los cálculos del Observatorio, es que los ingresos totales se detendrán en el primer año de implementación en 136 mil millones frente a 270 posibles. Italia se anticipa sabiamente Sólo 400 millones. Las lagunas jurídicas introducidas durante la carrera y sin el conocimiento del público en general también hacen que el impuesto sea ineficaz para combatir el dumping entre países, un juego de suma negativa en el que los únicos ganadores son los accionistas de corporaciones multinacionales.

El único éxito parcial se refiere al intercambio automático de información con fines fiscales implementado hoy en un centenar de países: gracias Estándares comunes de presentación de informes Aprobado en 2017, tras ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras En Estados Unidos, la tasa de evasión de inversiones extraterritoriales por parte de las personas más ricas se ha triplicado en la última década. Ahora, sólo el 27% de la riqueza mantenida en el extranjero escapa a impuestos: antes de 2010, la cifra era el 90%. Moraleja: poner fin al secreto bancario ha dado sus frutos. Pero los evasores de impuestos descubrieron rápidamente el engaño y transfirieron parte de los activos financieros a viejos ladrillos, que no están cubiertos por esos acuerdos: entre Londres, París, Singapur, Dubai, Oslo y la Riviera francesa, los inversores extranjeros tienen ahora bienes inmuebles en en sus manos un valor cercano a los 500 mil millones de dólares.

El observatorio, financiado por la Unión Europea, no se limita a fotografiar la situación. El quinto capítulo del informe está enteramente dedicado a posibles cambios. Una de las principales propuestas es una nueva entrada. Impuesto global mínimo del 2% sobre la riqueza de los multimillonarios, los principales ganadores de la globalización, cuya participación en la riqueza global total se ha triplicado en los últimos 25 años. El impuesto afectará a casi 2.500 personas en todo el mundo, incluidas 835 en América del Norte y 499 en Europa, por un promedio de 4.700 millones cada uno. Hoy se estima que pagan en total sólo 44 mil millones de dólares en impuestos, y con los nuevos impuestos mínimos, deberán aportar otros 214 mil millones de dólares al erario público.

“Puede parecer imposible”, comenta el premio Nobel en la introducción José Stiglitz, “Pero hace apenas unos años, abolir el secreto bancario e imponer un nivel mínimo de impuestos corporativos parecía así”. Sin embargo, a falta de un consenso mundial, también existe la opción de gravar a los ricos a nivel nacional: para evitar la fuga hacia países más dóciles, basta con garantizar que aquellos que han residido en un país durante mucho tiempo tengan han alcanzado riqueza y todavía están sujetos a impuestos ante las autoridades fiscales durante varios años. La justificación de la propuesta está en consonancia con los objetivos de la Iniciativa Ciudadana Europea para un impuesto europeo sobre las grandes propiedades, Con el apoyo de la colección de firmas La Grande Ricchezza promovida por Oxfam en colaboración con la verdad. Comenta que esta medida sería “una gran oportunidad para conciliar la globalización y lograr una mayor justicia fiscal”. Mijail Maslennikov, Asesor de Políticas de Justicia Fiscal para Oxfam Italia. Para Italia, podría generar ingresos significativos, “hasta 16.000 millones de euros si el impuesto se aplica al 0,1% más rico de los contribuyentes italianos”.

Otras solicitudes apuntan a reformar los acuerdos sobre el impuesto mínimo global para las corporaciones multinacionales eliminando lagunas jurídicas y elevando la tasa al 25%. Alternativamente, los países individuales pueden hacerlo solos gravando la diferencia entre los gastos que el grupo tendría que incurrir si esa tasa se aplicara en todo el mundo y la carga fiscal real que soporta. El último llamamiento se refiere a la transparencia de la información sobre la propiedad de los activos: un registro global que ponga los datos a disposición de bancos, empresas privadas, autoridades financieras y depositarios de valores a través de Internet permitiría conocer a los propietarios reales de fideicomisos, activos financieros y propiedades. . Con enormes ventajas para combatir la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Podría convertirse en la piedra angular para poner en vigor impuestos mínimos a los multimillonarios.

El informe será presentado en Italia el 13 de noviembre, durante el taller Evasión fiscal: dimensiones del fenómeno y medidas para combatirlo“, fue organizado en Roma en el Salón Loyola por Oxfam Italia y el Departamento de Economía de la Universidad de Milán-Bicocca.