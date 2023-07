Migrantes, Meloni expone el engaño de la UE: prioridades olvidadas

La tarea de la primera ministra Georgia Meloni en Bruselas fue un largo proceso de mediación sobre la redistribución de los inmigrantes entre los países de la Unión Europea y el tema de las ayudas a los países de salida. Es una pena que vinieran Viktor Orban y Mateusz Morawiecki, los presidentes de Hungría y Polonia, que hicieron estallar el acuerdo. Los dos presidentes no quieren que la ley prevea el reasentamiento obligatorio o la compensación económica para países opuestos. Un acuerdo que Italia ya había votado durante una cumbre de ministros del Interior hace veinte días. Un golpe inesperado de los dos países, con los que Meloni siempre ha tenido buenas relaciones. Fue precisamente por las excelentes relaciones que el primer ministro italiano trató de mediar hasta el extremo, pero el intento no tuvo éxito. He intentado llegar a un acuerdo pero no hay acuerdo. Meloni dijo que la única opción indicada era adoptar los resultados de la Presidencia del “Consejo Europeo” y no los resultados del Consejo Europeo, que vincula a los 27 países, pero luego agregó: “Nunca me han decepcionado los que defender sus intereses nacionales. Elegir Polonia y Hungría no se trata de cuál es mi prioridad en términos de migración, es decir, la dimensión exterior, sino más bien de la dimensión interior, es decir, el Pacto de Migración y Asilo. Su posición es diferente a la nuestra porque todos defendemos nuestros intereses nacionales, pero también tenemos diferentes necesidades geográficas”. Meloni luego lanzó un golpe a la Unión Europea en su conjunto: “La Unión Europea nació para vincular la estrategia de materias primas y el suministro de energía. Hoy estamos más expuestos a las materias primas. Y los suministros de energía, pero sabemos cómo cocinar insectos. Diría que debemos volver a las prioridades que pertenecen a un actor político global importante”.

Lea también: A las ocho y media, Meeli despide la ociosidad de la UE: una cumbre trivial

Si Meloni intenta mediar, Salvini elige un camino menos favorable: “Estoy esperando que Europa pase de las palabras a los hechos porque están desembarcando miles. Sé que Meloni y Tajani exigen el máximo. No sé si París, Bruselas, Varsovia, Budapest o Berlín tienen la culpa, pero en Italia siguen yendo cuesta abajo y los alcaldes italianos están en problemas. Estoy menos interesado en hablar de cero: dado que pagamos condominios en condominios de Europa, pero solo tenemos problemas en Italia, les pido que hagan algo. En las últimas horas han desembarcado 2 o 3.000 personas. No se puede imaginar un verano como este: mientras tanto, todos los países europeos aceptan participar en los miles de inmigrantes que llegan a Italia. Cualquiera que quiera hacerlo puede hacerlo hoy, incluso si los polacos no están de acuerdo.

Lea también: A las 8:30, Gruber Skanzi derriba y defiende a Meloni: ‘No dirías de un primer ministro varón’

Orban y Morawiecki reclaman un cambio en el reglamento ya aprobado al estipular el principio de unanimidad que define el acuerdo de todos los estados miembros de la UE, y que constituye una de las reglas de votación vigentes en el Consejo. una solicitud no aceptada por el Consejo; Así, la votación se mantendrá con una mayoría cualificada. La única nota positiva: la apertura del llamado Piano Mate, es decir, ayuda económica a países de salida para evitar inmigrantes. “La dimensión exterior, en la que hemos trabajado desde Túnez, incluye a todos los países. Hay un consenso unánime al respecto”, declaró la primera ministra, Giorgia Meloni, en un comunicado de prensa al final de la cumbre de la UE. “Creo que tenemos que seguir trabajando en esto porque todos entienden que es la única forma de encontrar una solución que funcione para todos”, agregó. Por ello, para el miércoles está prevista una reunión con Morawiecki en Varsovia.