Ahora más que nunca no se puede descartar”.

“Occidente debe responder a las armas nucleares, aunque sea tácticamente. La respuesta debe ser coordinada y proporcionada. El peligro es real”. para el general leonardo tricaricoexjefe de personal de la Fuerza Aérea y asesor militar de tres primeros ministros, el peligro depende del hecho de que ponlo adentro Se siente apretado en la esquina. “Hay indicios más coherentes de que enfrenta grandes dificultades. Además del militarismo que surgió de su discurso, y los relacionados con el armamento que surgieron cuando se reunió con los fabricantes de armas rusos a quienes ordenó producir todo en casa, otra señal inquietante es el vuelo de los que pueden RusiaLo cual es muy similar a los preludios de la caída del Muro de Berlín.

¿Con qué consecuencias?

“El momento es muy delicado. La determinación de Putin, como declaró ante todo el mundo, de utilizar todos los medios a su alcance es ambigua. Con la habilidad tradicional al final, sus palabras indican la posibilidad de usar otras armas mortales. Y me cuesta pensar en otra cosa que no sean armas nucleares. Si esta es su decisión bajo la presión de los acontecimientos, es imperativo comprender la elección que hará entre las armas nucleares tácticas y las armas nucleares intercontinentales. ¿Tomará la opción menos letal? ¿Y contra qué gol? ».

¿No podría limitarse a un arma táctica de poder limitado?

“No se puede descartar nada. Todavía hay esperanza, como una apuesta en el póquer mientras aquí no se puede apostar, que como la cadena de activación de un arma nuclear no es muy corta, siempre hay un eslabón débil, alguien se niega a obedecer”. el orden “.

¿Cómo debería responder Occidente?

Puede contar con una amplia gama de opciones, desde aeronaves listas para despegar en minutos hasta proyectiles de artillería nuclear, misiles y submarinos. Debemos combinar la respuesta y asegurarnos de que sea lógica y no desproporcionada. Desde el comienzo de la confrontación militar, asumí que la OTAN no cruzaría el umbral rojo incluso si Putin usara armas nucleares. Espero que esta sea la reacción de Occidente y que todo se detenga en este punto, lleguemos a un alto el fuego y negociaciones, precisamente por la enormidad de la bomba atómica como arma de convicción pública. Pero hay algo más emocionante e indignante”.

¿Qué?

Incluso antes de la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente Biden no insinuó la necesidad de una tregua y negociaciones. Una opción que simplemente no existe en su mente y esto subraya cómo ni siquiera un acercamiento colectivo al borde del valle no provoca el colapso del presidente de los Estados Unidos, quien solo es capaz de temer una venganza oscura y espantosa”.

¿Quizás con Putin vale la pena dar señales de fuerza?

“Hasta ahora, Biden solo ha dado indicios de que ha traicionado el espíritu y la letra del Tratado Atlántico, ya que establece en el artículo 1 que las partes se comprometen, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, a resolver por medios pacíficos cualquier problema internacional. controversia en la que pueden ser parte”.

¿Debería Putin liberar sus manos?

De hecho, deberíamos haber intervenido desde el primer momento, cuando Putin deliberadamente comenzó a bombardear a civiles. Esta es la línea roja que cruzaron Milosevic y Gaddafi. Luego intervinimos, así que ¿por qué no ahora? ».

Íbamos a la guerra con Rusia…

“¿Y no estamos allí ya?”