Escritor español Villas: “Pedro Sánchez es una figura a medio camino entre Fellini y Maquiavelo”.

“Pedro Sánchez es una figura a medio camino entre un Fellini y un maquiavélico. No hay duda de que si Maquiavelo hubiera presenciado sus últimas hazañas para permanecer en el poder, habría extraído de ellas una nueva tesis. Manuel Vilas, escritor y poeta español Nos da por teléfono su explicación personal, pero al mismo tiempo exhaustiva y ciertamente no sustancial, sobre el tercer mandato que acaba de obtener el Presidente del Gobierno español, que ayer obtuvo la mayoría absoluta en el Consejo (179 de los 176 necesarios) para volver. a Moncloa. “Queriendo restar importancia a la tensión social creada por el acuerdo de amnistía con los catalanes con manifestaciones, la policía alineó el Congreso, y la toma de posesión nunca ha sido tan tensa desde el período de transición… Veo una atmósfera dramática en torno a I – Del autor, Me fascina el carácter de este hombre. Sánchez está completamente inmerso en sí mismo, se adora, experimenta esta instalación orgásmica. Para él, estos dos días de debate sobre la confianza significaron volver a ser el centro de atención, dejarse admirar en todo su cuerpo. esplendor y elegancia. Consiguió lo que quería: poder.”

Señor Vilas, si hablamos en serio, ¿cree que conceder amnistía a los independientes condenados o procesados ​​por el referéndum y las manifestaciones de los últimos años solucionará la cuestión catalana?

Como no soy politólogo, creo que Sánchez creó sin duda una España de múltiples velocidades: por un lado Cataluña y el País Vasco (a quienes también prometió beneficios económicos, Sr. Dr.), en cambio, en el resto del país. Al hacerlo, creó división y la gente salió a las calles a manifestarse. No es exactamente un movimiento como el del político progresista que es. Pero, por otro lado, creo que una vez que pase este momento, cuando nadie recuerde cómo llegamos allí, el resultado será que la cuestión de la independencia quedará resuelta.

Fueron necesarios años, incluso décadas. Si estas tensiones realmente se resuelven, se debería atribuir el mérito a Sánchez por su éxito.

Sí, es cierto que el Primer Ministro supo resolver de un plumazo una cuestión histórica para nuestro país. Pero como intelectual sólo puedo señalar y confirmar que lo hizo sólo para beneficio personal y no para el beneficio del país, como lo repite constantemente. Todo esto se hizo para poder recuperar energía. Entonces le mintió al país. En julio, después de que las elecciones no dieran como resultado una victoria clara para ambos lados, Sánchez dijo que nunca cedería a ninguna concesión a los catalanes y que la amnistía era incluso inconstitucional. Estamos ante un mentiroso. Al político para quien el fin justifica los medios. Personalidad maquiavélica. Egoísta, alguien que se ha hecho trajes a medida para destacar entre otros políticos. Un metro noventa de altura, buen físico y un estilo diferente para cada ocasión. Lo hemos visto con un estilo deportivo, casual y elegante: siempre luce cómodo e impecable. ¿Notaste que el cuello de sus camisas es bajo y diferente a los cuellos de camisa habituales? Alguien debió aconsejarle que lo hiciera de esta manera porque resalta su imagen. Es increíble para un político progresista: Sánchez, digamos, combina una imagen de izquierda con una deseable imagen de dandy.

realmente. ¿Entonces todo es una lección?

para estar seguro. Creo que todos en Europa deberían verlo como un político de vanguardia. Absoluta vanguardia. Y para su beneficio exclusivo, esta vez también realizó una obra maestra política. Lástima que ni siquiera sabía que lo estaba haciendo. Tenía un objetivo: gobernar.

En su opinión, ¿realmente podrá lograrlo con el apoyo de siete partidos, dos de los cuales no son exactamente de izquierdas?

Repito que no soy politólogo, pero creo que el ejecutivo de Sánchez no tendrá dificultades para gobernar durante cuatro años. No sé si podrá replicar logros extraordinarios, absolutamente extraordinarios, extraordinarios como el aumento del salario mínimo, por ejemplo. Pero estoy seguro de que esta vez también encontrará la manera de mantener el poder.

Pero la derecha, el Partido Popular y Vox, prometen pelea.

No, ellos también se aburrirán. Por otro lado, este gobierno de Sánchez demuestra que los conservadores del PP deben distanciarse de los franquistas, de lo contrario la gente nunca votará por ellos. Y aquí viene el éxito del PSOE: en julio, ante el temor de que el aliado del PP, el PP, condujera a un gobierno de Fox, los españoles prefirieron a Sánchez. Aquí no se acepta a la extrema derecha: salimos de la dictadura hace poco más de 40 años. Los franquistas en el poder no querían a los españoles. De ahí que nuestra derecha sea diferente, es una derecha verdaderamente franquista.

El presidente Meloni y Abascal son amigos.

Sí, lo que indica que son similares. Pero aquí en España nadie pondrá en duda los derechos civiles, el aborto, etc. Por eso Vox es el mejor aliado de Sánchez. Cuantos más votos haya, más ganará Sánchez. Esta vez también fue así, el Primer Ministro estaba en un estado de orgasmo.